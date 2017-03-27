В Москве пройдет ежегодный Международный форум русскоязычных вещателей

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Третий ежегодный Международный форум русскоязычных вещателей, который в этом году будет посвящен в том числе "проблематике правдивости информации" и обсуждению работы русскоязычных вещателей за рубежом, пройдет в Москве 19 мая, сообщили РИА Новости в оргкомитете форума.

Форум организует Фонд содействия развитию радиовещания "Академия Радио" при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Задачи форума – содействовать формированию объективного образа России за рубежом, повышению уровня грамотности и владения русским языком в иностранных СМИ, продвижению русской культуры и русского языка. Форум проводится в целях укрепления международного сотрудничества среди представителей радио- и телесообщества, вещающих на русском языке в России, странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, отмечают в фонде "Академия Радио".

"Третий Форум будет посвящен новым тенденциям в развитии теле- и радиовещания, которые влияют на способы получения, обработки и подачи информации. Проблематика правдивости информации, русский язык на радио и телевидении, продвижение русской культуры, в том числе посредством музыкального вещания, работа русскоязычных вещателей за рубежом в контексте политической ситуации в той или иной стране, а также другие интересующие всех темы будут в центре внимания участников третьего заседания Форума", — отметили организаторы.

К участию приглашаются русскоязычные вещатели, работающие в России и за рубежом в сфере радио и телевидения, а также представители профильных российских государственных и общественных структур. Партнерами Форума выступят крупнейшие информационные агентства и медиахолдинги. Подробная информация о Форуме будет размещаться на веб-сайте "Академии Радио" — http://www.radioacademy.ru.