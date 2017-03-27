В рамках форума "Здоровье нации" представили более 250 работ

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. В рамках 11-го форума "Здоровье нации – основа процветания России" пройдет фестиваль видеосюжетов "Моя альтернатива", всего к участию в конкурсе было допущено 253 работы, 20 из них отобраны для финала, сообщил вице-президент Лиги здоровья нации Виктор Антюхов во время заседания оргкомитета.

С 19 по 21 апреля 2017 года в выставочном комплексе "Гостиный двор" в Москве пройдет XI Всероссийский форум "Здоровье нации — основа процветания России". Организаторы форума — Общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации" и Минздрав РФ.

"Пройдет фестиваль "Моя альтернатива", ставший уже традиционным, это сборник работ от ребят… Заявилось 350 человек для участия в этом конкурсе в этом году, всего допущено к конкурсу 253 работы из 152 городов. В результате голосования выявилось 20 финалистов конкурса, которые будут проводить презентацию своих работ непосредственно на фестивале", — сказал Антюхов.

Он также отметил, что во время форума пройдут выставка и конкурс "Здоровье нации".

"Моя альтернатива" — конкурс лучших видеосюжетов о проектах и практиках молодежного досуга, отвечающих принципам здорового образа жизни.