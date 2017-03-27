Власти окажут помощь семьям бойцов Росгвардии, погибших при атаке боевиков

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь семьям бойцов Росгвардии, погибших в результате недавнего нападения боевиков на воинскую часть в Чечне.

"Прошу вас обратить внимание на поддержку семей погибших", — заявил он встрече с руководством Росгвардии.

Глава государства отметил, что этот инцидент еще раз свидетельствует об актуальности задач, стоящих перед Росгвардией, в частности по борьбе с незаконным оборотом оружия. Также Путин обратил внимание на необходимость борьбы с терроризмом и другие направления деятельности Росгвардии. Говоря о становлении Росгвардии, Путин выразил надежду, что все принятые на этот счет решения "пойдут на пользу делу".

Ранее сообщалось, что шесть военнослужащих Росгвардии погибли, еще трое получили ранения при нападении боевиков на воинскую часть в Чечне. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что шесть террористов напали на объект воинской части Росгвардии, дислоцирующейся в районе станицы Наурская в Чечне. Террористы были уничтожены. Жизни пострадавших бойцов Росгвардии в настоящее время ничего не угрожает.