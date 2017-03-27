МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) изучает информацию о ходе воскресных несанкционированных акций, уже сейчас можно сказать о важности находить в будущем способы, чтобы организаторы публичных акций и местные власти договаривались, поскольку, как показывает опыт, в ходе согласованных акций конфликтов, как правило, не возникает, сообщил РИА Новости в понедельник глава СПЧ Михаил Федотов.
"Совет сейчас изучает информацию от наблюдателей, которые работали вчера на этих несанкционированных акциях", — сообщил Федотов.
Как правило, СПЧ направляет своих наблюдателей только на те массовые акции, которые согласованы в соответствии с законом, уточнил он, — но в данном случае в совете решили отступить от этого правила, чтобы предотвратить возможные конфликты.
"Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда в средствах массовой информации и социальных сетях очень много сообщений о том, что происходило вчера на несанкционированных акциях, и важно разобраться во всех этих сообщениях, чтобы отделить правду от сознательной провокации", — сказал Федотов, отметив, что в совете изучают и все эти сообщения, но главным источником информации являются сообщения наблюдателей от СПЧ, которые были непосредственно на месте событий.
Член СПЧ Кирилл Кабанов в свою очередь отметил, что в совете также рассчитывают изучить видеозаписи с места событий, сейчас ими занимается следствие в связи с делом о нанесении тяжких телесных повреждений сотруднику полиции.
"Эти записи сейчас посмотрят оперативные службы, но они обещали нам представить эти видеозаписи для того, чтобы можно было оценить", — сказал правозащитник.
"Было привлечено огромное количество молодежи, причём несовершеннолетней молодежи, что является, по сути, огромной проблемой. Поэтому то, что не пострадали протестующие, участвующие в незаконной акции, это на самом деле чудо, поскольку количество (участников — ред.) было огромное… Я собственными глазами видел в толпе, как люди просто бросались на сотрудников полиции с парапета. Это не единичный случай. Поэтому мы будем разбираться", — сказал Кабанов.
По его оценке, "полиция вела себя в основном правильно"; правозащитник не отметил случаев неспровоцированного насилия, хотя, по его словам, некоторые жалобы на это были, и он довел их до сведения руководства ГУВД.
На сайте СПЧ со ссылкой на Бабушкина сообщается, что "в основном насилие носило планомерный характер и связано было с неповиновением полиции, но это касается второго оперативного полка и отряда ОМОНа"; вместе с тем, "приданные им окружные батальоны патрульно-постовой службы, с моей точки зрения, достаточно часто производили необоснованные задержания по непонятным мотивам", уточнил правозащитник.
Бабушкин считает, что стоило бы вернуться к прежнему позитивному опыту, когда при конфликтных ситуациях между оппозицией и городскими властями организовывались переговоры с участием представителей гражданского общества, указано на сайте СПЧ.
Член СПЧ отметил в целом спокойную обстановку в ходе акции, но обратил внимание на некоторые моменты: в частности, он стал очевидцем того, как из толпы была запущена петарда, но в итоге все обошлось благополучно.
Также, по его данным, движение транспорта на дорогах вокруг Марсова поля было практически парализовано; по его наблюдениям, полицейских в центре поля не было, но на периферии он видел сотрудников правоохранительных органов и несколько машин, уточняется в сообщении на сайте совета.
Борисов оценил количество участников акции в Санкт-Петербурге примерно в 2 тысячи человек, отметив, что точное число определить невозможно, поскольку в этот день на Марсовом поле было много отдыхающих и туристов. Член СПЧ также подчеркнул необходимость организовывать и проводить публичные мероприятия в дальнейшем в соответствии с установленными требованиями, обеспечивая меры безопасности и присутствие медицинских работников.
Несанкционированная властями акция прошла в воскресенье в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек. В ходе акции один из полицейских получил травму головы.
И.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что СК располагает оперативной информацией о предложениях вознаграждения в случае задержания за участие в этой акции участникам мероприятия, в том числе подросткам. По ее словам, эти сведения проверят в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве и нападениях на полицейских.