МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) изучает информацию о ходе воскресных несанкционированных акций, уже сейчас можно сказать о важности находить в будущем способы, чтобы организаторы публичных акций и местные власти договаривались, поскольку, как показывает опыт, в ходе согласованных акций конфликтов, как правило, не возникает, сообщил РИА Новости в понедельник глава СПЧ Михаил Федотов.

Представители СПЧ Андрей Бабушкин и Кирилл Кабанов следили за соблюдением прав граждан в ходе несанкционированной антикоррупционной акции, которая состоялась в воскресенье на Тверской улице в Москве. Член совета Игорь Борисов накануне наблюдал за ходом аналогичной акции на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. В комментарии РИА Новости в воскресенье Кабанов охарактеризовал действия полиции в ходе акции как корректные, несмотря на большое количество задержаний. Борисов отметил, что в северной столице все проходило достаточно спокойно, без каких-либо эксцессов.

"Совет сейчас изучает информацию от наблюдателей, которые работали вчера на этих несанкционированных акциях", — сообщил Федотов.

Как правило, СПЧ направляет своих наблюдателей только на те массовые акции, которые согласованы в соответствии с законом, уточнил он, — но в данном случае в совете решили отступить от этого правила, чтобы предотвратить возможные конфликты.

"Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда в средствах массовой информации и социальных сетях очень много сообщений о том, что происходило вчера на несанкционированных акциях, и важно разобраться во всех этих сообщениях, чтобы отделить правду от сознательной провокации", — сказал Федотов, отметив, что в совете изучают и все эти сообщения, но главным источником информации являются сообщения наблюдателей от СПЧ, которые были непосредственно на месте событий.

"Одно мне представляется ясным уже сейчас: нам важно находить способы договариваться между теми, кто намерен организовывать публичные акции, и местными властями. Потому что опыт СПЧ подсказывает — каждый раз, когда публичная акция согласована с местными властями, как это предусмотрено законом, она проходит спокойно и, как правило, не возникает конфликтов. Единственное исключение — это 6 мая 2012 года. Хотелось бы, чтобы это исключение и впредь оставалось единственным", — подчеркнул собеседник агентства.

Член СПЧ Кирилл Кабанов в свою очередь отметил, что в совете также рассчитывают изучить видеозаписи с места событий, сейчас ими занимается следствие в связи с делом о нанесении тяжких телесных повреждений сотруднику полиции.

"Эти записи сейчас посмотрят оперативные службы, но они обещали нам представить эти видеозаписи для того, чтобы можно было оценить", — сказал правозащитник.

"Было привлечено огромное количество молодежи, причём несовершеннолетней молодежи, что является, по сути, огромной проблемой. Поэтому то, что не пострадали протестующие, участвующие в незаконной акции, это на самом деле чудо, поскольку количество (участников — ред.) было огромное… Я собственными глазами видел в толпе, как люди просто бросались на сотрудников полиции с парапета. Это не единичный случай. Поэтому мы будем разбираться", — сказал Кабанов.

Ранее сайт СПЧ опубликовал сообщения о результатах наблюдения в ходе прошедших акций в Москве и Санкт-Петербурге. Как отмечено на сайте совета, по разным оценкам, в Москве в акции приняли участие от 10 до 50 тысяч человек; член СПЧ Андрей Бабушкин считает, что речь может идти о 30-35 тысячах.

По его оценке, "полиция вела себя в основном правильно"; правозащитник не отметил случаев неспровоцированного насилия, хотя, по его словам, некоторые жалобы на это были, и он довел их до сведения руководства ГУВД.

На сайте СПЧ со ссылкой на Бабушкина сообщается, что "в основном насилие носило планомерный характер и связано было с неповиновением полиции, но это касается второго оперативного полка и отряда ОМОНа"; вместе с тем, "приданные им окружные батальоны патрульно-постовой службы, с моей точки зрения, достаточно часто производили необоснованные задержания по непонятным мотивам", уточнил правозащитник.

Бабушкин считает, что стоило бы вернуться к прежнему позитивному опыту, когда при конфликтных ситуациях между оппозицией и городскими властями организовывались переговоры с участием представителей гражданского общества, указано на сайте СПЧ.

В свою очередь Борисов уточнил, что в воскресенье на Марсовом поле в Петербурге прошли две акции — одна была санкционирована городскими властями, вторая — нет.

Член СПЧ отметил в целом спокойную обстановку в ходе акции, но обратил внимание на некоторые моменты: в частности, он стал очевидцем того, как из толпы была запущена петарда, но в итоге все обошлось благополучно.

Также, по его данным, движение транспорта на дорогах вокруг Марсова поля было практически парализовано; по его наблюдениям, полицейских в центре поля не было, но на периферии он видел сотрудников правоохранительных органов и несколько машин, уточняется в сообщении на сайте совета.

Борисов оценил количество участников акции в Санкт-Петербурге примерно в 2 тысячи человек, отметив, что точное число определить невозможно, поскольку в этот день на Марсовом поле было много отдыхающих и туристов. Член СПЧ также подчеркнул необходимость организовывать и проводить публичные мероприятия в дальнейшем в соответствии с установленными требованиями, обеспечивая меры безопасности и присутствие медицинских работников.

Несанкционированная властями акция прошла в воскресенье в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек. В ходе акции один из полицейских получил травму головы.

И.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что СК располагает оперативной информацией о предложениях вознаграждения в случае задержания за участие в этой акции участникам мероприятия, в том числе подросткам. По ее словам, эти сведения проверят в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве и нападениях на полицейских.