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Общество

СПЧ изучает информацию о ходе воскресных несанкционированных акций

17:4827.03.2017
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Несанкционированная акция на Пушкинской площади в Москве
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) изучает информацию о ходе воскресных несанкционированных акций, уже сейчас можно сказать о важности находить в будущем способы, чтобы организаторы публичных акций и местные власти договаривались, поскольку, как показывает опыт, в ходе согласованных акций конфликтов, как правило, не возникает, сообщил РИА Новости в понедельник глава СПЧ Михаил Федотов.

Несанкционированная акция на Пушкинской площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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Представители СПЧ Андрей Бабушкин и Кирилл Кабанов следили за соблюдением прав граждан в ходе несанкционированной антикоррупционной акции, которая состоялась в воскресенье на Тверской улице в Москве. Член совета Игорь Борисов накануне наблюдал за ходом аналогичной акции на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. В комментарии РИА Новости в воскресенье Кабанов охарактеризовал действия полиции в ходе акции как корректные, несмотря на большое количество задержаний. Борисов отметил, что в северной столице все проходило достаточно спокойно, без каких-либо эксцессов.

"Совет сейчас изучает информацию от наблюдателей, которые работали вчера на этих несанкционированных акциях", — сообщил Федотов.

Как правило, СПЧ направляет своих наблюдателей только на те массовые акции, которые согласованы в соответствии с законом, уточнил он, — но в данном случае в совете решили отступить от этого правила, чтобы предотвратить возможные конфликты.

"Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда в средствах массовой информации и социальных сетях очень много сообщений о том, что происходило вчера на несанкционированных акциях, и важно разобраться во всех этих сообщениях, чтобы отделить правду от сознательной провокации", — сказал Федотов, отметив, что в совете изучают и все эти сообщения, но главным источником информации являются сообщения наблюдателей от СПЧ, которые были непосредственно на месте событий.

Политик Алексей Навальный на заседании Тверского районного суда города Москвы. 27 марта 2017
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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"Одно мне представляется ясным уже сейчас: нам важно находить способы договариваться между теми, кто намерен организовывать публичные акции, и местными властями. Потому что опыт СПЧ подсказывает — каждый раз, когда публичная акция согласована с местными властями, как это предусмотрено законом, она проходит спокойно и, как правило, не возникает конфликтов. Единственное исключение — это 6 мая 2012 года. Хотелось бы, чтобы это исключение и впредь оставалось единственным", — подчеркнул собеседник агентства.

Член СПЧ Кирилл Кабанов в свою очередь отметил, что в совете также рассчитывают изучить видеозаписи с места событий, сейчас ими занимается следствие в связи с делом о нанесении тяжких телесных повреждений сотруднику полиции.

"Эти записи сейчас посмотрят оперативные службы, но они обещали нам представить эти видеозаписи для того, чтобы можно было оценить", — сказал правозащитник.

"Было привлечено огромное количество молодежи, причём несовершеннолетней молодежи, что является, по сути, огромной проблемой. Поэтому то, что не пострадали протестующие, участвующие в незаконной акции, это на самом деле чудо, поскольку количество (участников — ред.) было огромное… Я собственными глазами видел в толпе, как люди просто бросались на сотрудников полиции с парапета. Это не единичный случай. Поэтому мы будем разбираться", — сказал Кабанов.

Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция. Архивное фото
© AFP 2017/ Frederick Florin
Совет Европы обеспокоен задержаниями на несанкционированной акции в Москве
Ранее сайт СПЧ опубликовал сообщения о результатах наблюдения в ходе прошедших акций в Москве и Санкт-Петербурге. Как отмечено на сайте совета, по разным оценкам, в Москве в акции приняли участие от 10 до 50 тысяч человек; член СПЧ Андрей Бабушкин считает, что речь может идти о 30-35 тысячах.

По его оценке, "полиция вела себя в основном правильно"; правозащитник не отметил случаев неспровоцированного насилия, хотя, по его словам, некоторые жалобы на это были, и он довел их до сведения руководства ГУВД.

На сайте СПЧ со ссылкой на Бабушкина сообщается, что "в основном насилие носило планомерный характер и связано было с неповиновением полиции, но это касается второго оперативного полка и отряда ОМОНа"; вместе с тем, "приданные им окружные батальоны патрульно-постовой службы, с моей точки зрения, достаточно часто производили необоснованные задержания по непонятным мотивам", уточнил правозащитник.

Бабушкин считает, что стоило бы вернуться к прежнему позитивному опыту, когда при конфликтных ситуациях между оппозицией и городскими властями организовывались переговоры с участием представителей гражданского общества, указано на сайте СПЧ.

Политик Алексей Навальный на заседании Тверского районного суда города Москвы. 27 марта 2017
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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В свою очередь Борисов уточнил, что в воскресенье на Марсовом поле в Петербурге прошли две акции — одна была санкционирована городскими властями, вторая — нет.

Член СПЧ отметил в целом спокойную обстановку в ходе акции, но обратил внимание на некоторые моменты: в частности, он стал очевидцем того, как из толпы была запущена петарда, но в итоге все обошлось благополучно.

Также, по его данным, движение транспорта на дорогах вокруг Марсова поля было практически парализовано; по его наблюдениям, полицейских в центре поля не было, но на периферии он видел сотрудников правоохранительных органов и несколько машин, уточняется в сообщении на сайте совета.

Борисов оценил количество участников акции в Санкт-Петербурге примерно в 2 тысячи человек, отметив, что точное число определить невозможно, поскольку в этот день на Марсовом поле было много отдыхающих и туристов. Член СПЧ также подчеркнул необходимость организовывать и проводить публичные мероприятия в дальнейшем в соответствии с установленными требованиями, обеспечивая меры безопасности и присутствие медицинских работников.

Несанкционированная властями акция прошла в воскресенье в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек. В ходе акции один из полицейских получил травму головы.

И.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что СК располагает оперативной информацией о предложениях вознаграждения в случае задержания за участие в этой акции участникам мероприятия, в том числе подросткам. По ее словам, эти сведения проверят в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве и нападениях на полицейских.

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Общество
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Популярные комментарииВсе комментарии
zautin.valera
Эти депутаты боятся, что их за воровство посадят, и министров, вот они такие законы и принимают.
18:34
27.03.2017
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