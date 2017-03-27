Совет ВАК изучит решение диссовета МГУ по диссертации Мединского в апреле

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Экспертный совет ВАК по истории рассмотрит ответ диссертационного совета МГУ в отношении диссертации главы Минкультуры РФ Владимира Мединского в апреле, сообщил журналистам глава ВАК Владимир Филиппов.

"В апреле Экспертный совет ВАК по истории рассмотрит поступивший в Минобрнауки России ответ из диссовета МГУ и примет рекомендации для Президиума ВАК по дальнейшему рассмотрению материалов по вышеуказанной диссертации", — сказал Филиппов.

Ранее участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени, поскольку его диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков", как утверждает Бабицкий, абсурдна и не имеет научной ценности.

Материалы поступили в диссовет МГУ, который решил не рассматривать научную работу министра. Бабицкий потребовал признать это решение недействительным. Позже ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что этот диссовет закрыт. При этом новый диссертационный совет МГУ на базе исторического факультета начал свою работу и уже провел 21 марта заседание.