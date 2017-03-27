Казанский хан. Второго подряд главу столичного вокзала судят за взятки

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Лариса Жукова. Мещанский суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела в отношении начальника Казанского вокзала Сергея Донецкого. Железнодорожника обвиняют в получении взяток (ст. 204 УК РФ "Коммерческий подкуп"). Его предшественник уже осужден по той же статье. Подробности – в материале РИА Новости.

"Расстрельное место"

Большая часть новостей о самом большом вокзале России – Казанском – касается проведения антитеррористических операций или ложных звонков о заложенных бомбах. Но есть и другой, не менее стабильный, повод для упоминания вокзала в СМИ – происшествия с начальниками железнодорожного узла. С конца 90-х, когда руководитель вокзала Султан Якубов едва не погиб от трех огнестрельных ранений, эту должность СМИ стали называть "расстрельной". © РИА Новости. Н. Рахманов Перейти в фотобанк Источник: Казанский вокзал Москвы эвакуируют из-за угрозы взрыва

Тогда следователи связывали преступление с профессиональной деятельностью Якубова: его конфликтом с предпринимателями, контролирующими привокзальные торговые точки и подпольную торговлю наркотиками.

В 2016 году сразу два начальника Казанского вокзала оказались под следствием. В апреле главу железнодорожного узла Сергея Донецкого обвинили в получении взятки и коммерческом подкупе. В январе этого года стало известно, что его предшественника – Сергея Добровольского – приговорили к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима по аналогичным статьям.

Сценарий задержания и сюжет обвинения

2 марта 2016 года Сергей Донецкий был в своем рабочем кабинете, когда в приемную вошли сотрудники полиции. Начальник Казанского вокзала был пойман с поличным: на столе нашли конверт с деньгами.

Адвокат задержанного сообщил РИА Новости, что речь шла о 35 тысячах рублей. По словам защиты, некий человек положил в приемную секретарю конверт еще 29 февраля, и сотрудники полиции нашли и вскрыли его в присутствии Донецкого лишь спустя пару дней.

По версии следствия, это была ежемесячная взятка от одного из арендаторов торговых площадей арендаторов на территории Казанского вокзала. Сыщики полагают, что Донецкий брал через своего посредника Волкова деньги сразу от четырех съемщиков помещений. С августа 2013-го по февраль 2016 года Донецкий мог получить более трех миллионов рублей, настаивает обвинение. Взамен директор вокзала обещал оказывать общее покровительство и предупреждать о предстоящих проверках.

По словам защиты, одной из компаний, с которых якобы требовались взятки, была "Рейлвей Медиа". Организация поставляет прессу в скоростные поезда "Сапсан" и в электропоезда "Ласточка", а также в поезда дальнего следования, следующие по всем направлениям внутри России, в СНГ и за рубеж. Согласно открытым данным, в 2013 году прибыль компании составила почти 12 миллионов рублей.

Следствие шло параллельно и над Сергеем Добровольским, предшественником Донецкого. В январе бывший начальник Казанского вокзала был осужден за коммерческий подкуп. Сторона обвинения доказала, что с августа 2008-го по июль 2013 года он получал "зарплату" от представителей коммерческих структур за незаконное использование служебных помещений и предупреждения о грядущих проверках. Столичный Мещанский суд приговорил Добровольского к трём годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 11 миллионов рублей.

Трудная работа

В обязанности начальства самого крупного железнодорожного вокзала России входит контроль над отправлением и приемом поездов (в том числе, с частной охраной), соблюдением вокзальной технологии (продажа билетов, работа камер хранения, багажного отделения, пунктов питания и досмотра), работой магазинов, ресторанов и кафе.

В 1998 году, после покушения на главу железнодорожного узла Султана Якубова, следствие отрабатывало версию о конфликте начальника вокзала с казанской преступной группировкой, которая, по оперативным данным, контролировала все торговые точки.

В 2003 году назначение на должность начальника Казанского вокзала получил Сергей Добровольский. Тогда, как он рассказывал в одном из интервью, главной проблемой был наплыв нелегальных мигрантов, с которыми не могли справиться ни милиция, ни частная охрана.

"Киргизы, таджики, узбеки – все у нас, – рассказывал Добровольский. – В Москве у них давно сформированы диаспоры. А здесь, на вокзале, у них свои такси, свои службы размещения в городе. Приезжим землякам сами делают регистрацию и поддельные миграционные карты".

Когда за один из рейдов миграционная служба задержала не менее сотни человек, депортировать удалось лишь пятерых – на большее не было денег, возмущался начальник Казанского вокзала. Благодатной средой для криминала была и обстановка в залах ожидания, где люди могли ночевать сутками и неделями, сообщал в другом интервью Добровольский.

В 2013 году у него начались первые проблемы. Московско-Рязанская транспортная прокуратура обнаружила, что Сергей Добровольский не утвердил план размещения четырех рекламных баннеров на вокзале – памятнике культурного наследия – с правительством столицы. Несколькими днями позже в ходе проверки транспортной безопасности Добровольский отказался открыть технические помещения Казанского вокзала, где были установлены системы автоматического пожаротушения. Начальник вокзала заявил, что прокурор не предъявил удостоверения и предписания на проверку.

Добровольского сместили с должности главы Казанского вокзала. На пост назначили Сергея Донецкого, бывшего заместителя начальника Ярославского вокзала. У него было армейское прошлое: участник миротворческой миссии в Абхазии и ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, Донецкий был военным наблюдателем при ООН.

Меньше, чем за три года работы до ареста, Донецкий успел провести комплексную реконструкцию вокзала и оборудовать его новейшей досмотровой техникой.

В 2015 году "Российские железные дороги" взялись за борьбу с коррупцией. Всего за год количество уголовных дел о взяточничестве увеличилось в два раза, сообщили "Гудку" в следственном управлении на транспорте СК РФ.

Борьба с нелегалами или наркоторговцами

Защита Сергея Донецкого настаивает на том, что его могли подставить. Об этом журналистам сообщила адвокат Людмила Айвар. По ее словам, Донецкий боролся с нелегальными таксистами, ларечниками и торговцами наркотиками, в частности, спайсом.

Сам начальник Казанского вокзала сообщил РИА Новости другую версию "заказа", по всей видимости, связанную с "Рейлвей Медиа".

"Представитель фирмы обращался ко мне для решения вопроса по задержанию нелегальных мигрантов, которые на него работали. Эта фирма занимается распространением печатной продукции. Наверное, они все это заказали", — сказал Сергей Донецкий.

По его словам, он знал о готовящейся провокации и о том, когда принесут конверт, поэтому предупредил секретаря, чтобы она ни в коем случае его не брала.

"Но она нарушила мое указание, взяла конверт и спровоцировала меня", — заявил Донецкий в суде.

Впоследствии, однако, свою вину он признал. Именно поэтому дело Донецкого рассматривали в особом порядке – без исследования доказательств и допроса свидетелей. В таких случаях срок наказания не может превышать две трети максимального срока по статье обвинения – семи лет. Гособвинение просит оштрафовать бывшего начальника столичного Казанского вокзала на пять с половиной миллиона рублей.