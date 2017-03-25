Квартирный приказ. Как строят новые жилые кварталы для военных в Москве

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Антон Размахнин. Представители Главного управления обустройства войск (ГУОВ) Министерства обороны проконтролировали ход строительства квартир для военнослужащих на севере Москвы вместе с будущими жильцами новостроек. О том, как решается проблема жилья для военных в столице — в материале РИА Новости.

Строящиеся дома для военнослужащих на Левобережной улице, что в одноименном столичном районе, посетили заместитель министра обороны России Тимур Иванов и руководитель департамента жилищного обеспечения министерства Сергей Пирогов. Вместе с ними новостройки посетили будущие жильцы домов и члены их семей. Они получили возможность осмотреть свои будущие квартиры.

"Уже шесть лет мы не просто ждем нашу квартиру, но знаем точный адрес и ее номер, — рассказал РИА Новости Анатолий, один из будущих жильцов корпуса 2. — Очень хотелось бы в этом году уже въехать".

Квартал для военнослужащих на Левобережной улице — один из четырех массивов новостроек, которые для Минобороны в 2011 году начала строить группа компаний "СУ-155". Департамент жилищного обеспечения (ДЖО) МО РФ предварительно распределил квартиры среди тысяч офицеров. Но, несмотря на полное финансирование строительства вышеуказанных объектов со стороны Главного управления обустройства войск, "СУ-155" не выполнила свои обязательства. К началу 2015 года строительство было остановлено. И только спустя год удалось возобновить достройку и отделку — уже без стороннего генподрядчика.

Большая переделка

"У нас есть четкая уверенность, что в этом году мы заселим все дома, — сказал в интервью РИА Новости заместитель министра обороны России Тимур Иванов. — Все решения, связанные с финансированием данного строительства, приняты — механизм получения средств утверждался с участием президента Российской Федерации. Первый транш денежных средств уже получен, работы развернуты. Строители каждый месяц будут готовы показывать будущим жильцам, что происходит на строительной площадке и в их квартирах. Сегодня в большей степени готовности один из корпусов — 22-й. Думаю, что мы объявим о его заселении 3 апреля. И военнослужащие смогут, наконец, въехать в собственное жилье."

Работа на огромной стройплощадке действительно кипит вовсю. Здесь работают 430 человек, почти 200 из них — сотрудники Главного управления обустройства войск, остальные — субподрядчики и представители коммунальных служб. Идет замена старой и прокладка новой теплотрассы на участке, который обеспечит подачу тепла по постоянной схеме для пяти корпусов. Параллельно промышленные альпинисты заделывают межпанельные швы. Восстанавливаются индивидуальные тепловые пункты домов. Налаживается и проверяется лифтовое хозяйство.

"Зачем теплосети заменять?" — интересуется один из будущих жильцов, Алексей Жмуров. Оказывается, предыдущий генподрядчик не удосужился освидетельствовать проведенные работы в службах технадзора. Кроме того, в 2014 и 2015 годах часть труб зимой была заполнена водой — теперь за прочность швов никто не может поручиться. В итоге — чтобы не допустить аварий в будущем, решено было сделать всё заново.

По лестнице в счастье



Сергей Петров, его жена и взрослая дочь входят в подъезд своего 5 корпуса. Лифты еще не работают, а их квартира находится на 16 этаже. Но подъем происходит достаточно весело, с шутками: "Хорошо, зато спускать будет быстро!".

"На очереди я уже 20 лет, с момента перевода на службу в Москву, — говорит Петров. — номер своей квартиры знаю с 2012 года. Пока снимаем квартиру, а что еще остается." © Фото: Владимир Туров Минобороны: еще пять недостроенных "СУ-155" корпусов сдадут до конца года

На 16 этаже — мимо пока недействующего лифтового холла — налево и еще раз налево. Просторная "двушка" с большой кухней и роскошным "залом", выдающимся в эркер. Стены и потолок оклеены обоями — скромными, но свежими. Вся семья встает у огромного окна в эркере и затихает. Просто вдыхает воздух новой квартиры.



"Все квартиры соответствуют так называемому "паспорту служебного жилья", — объясняет будущим хозяевам Алексей Поскотинов, начальник строительного управления Главного управления обустройства войск МО РФ. — Так что если что не понравится в смысле обоев, вы уж простите…"

"Да что обои, обои мы и сами подберем! — весело говорит Ольга, жена Сергея Петрова. — Дайте нам, главное, наши стены!"

Завершить работы на 5 корпусе, как и на соседних — 2, 6, 9 и 22 — военные строители планируют к 1 июня этого года, рассказал Алексей Поскотинов. Затем придет черед корпусов второй очереди — на них бросят всех освободившихся сотрудников. Параллельно будет вестись благоустройство, а строительством детского садика и школы займется город: Минобороны для этого передало в муниципальную собственность соответствующие участки земли.

Помимо квартала на Левобережной улице, в котором будет 5856 квартир, готовится к сдаче и квартал на Хорошевском шоссе (там 12 корпусов и 3648 квартир). А два жилых массива на Большой Очаковской и Синявинской улицах — уже сейчас сданы и заселяются. Всего в этих четырех массивах, которые начинал частный подрядчик, а завершает Минобороны — более 16 тысяч квартир для московских офицеров.