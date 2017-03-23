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Общество

Форум коренных малочисленных народов в Салехарде собрал около 500 делегатов

18:2223.03.2017
(обновлено: 18:33 29.03.2017)
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Участники форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России
© Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

САЛЕХАРД, 23 мар — РИА Новости, Карина Ивашко. Около 500 представителей чукчей, селькупов, ханты, манси, ненцев, эвенов, эвенков, долганов и еще нескольких десятков северных народов из России и других стран стали делегатами открывшегося в четверг в столице Ямала 8-го Международного форума по развитию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Помимо представителей региональных ассоциаций малочисленных народов из Якутии, Карелии, Хакасии, Тывы, Югры и других северных районов России, в ЯНАО прибыли делегаты Секретариата коренных народов Арктического совета, Ассоциации "Оленеводы мира" и Международного центра оленеводства. На форуме обсуждаются вопросы взаимодействия регионов в рамках деятельности таких организаций, как Северный Форум, Арктический совет, Университет Арктики, а также Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Особое внимание уделяется вопросам северного оленеводства, сохранения традиционных отраслей хозяйствования, мерам по обеспечению доступа к земельным, лесным и водным биоресурсам, вопросам регулирования деятельности общин коренных малочисленных народов и ответственному природопользованию.

"Форум проходит в очень активной, живой форме, люди ставят острые вопросы и это для нас важно — знать, какие проблемы есть на территориях. Сегодня мы хотим показать лучшие практики по сохранению коренных малочисленных народов на примере Ямало-Ненецкого округа. С этой точки зрения значение подобных площадок огромно. Неслучайно, приветствие форуму направил президент России Владимир Путин, потому что мы понимаем, что этим народам, проживающим в труднейших природных условиях, необходимы особое внимание и забота. И эта забота является приоритетной для государственной национальной стратегии. Она прописала в основных документах, в Конституции. Конечно, мы будем делать все, чтобы обеспечить на деле эти гарантии", — сказал журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.

По его словам, Салехард выбран местом проведения форума, поскольку Ямало-Ненецкий округ служит примером удачной реализации законодательных и иных инициатив в отношении коренных малочисленных народов.

"Зовут нас коренные…". Форум малочисленных народов Севера в Салехарде
Международный форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России прошел в конце марта на Ямале, в городе на Полярном круге – Салехарде
© Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
Международный форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России прошел в конце марта на Ямале, в городе на Полярном круге – Салехарде.
Участники форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России
© Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
Участники форума - ненцы Ямала, тубалары Алтая, саамы Кольского полуострова, сойоты Бурятии, алеуты Камчатки, вепсы Карелии, чукчи, эскимосы, эвены Чукотки и представители еще трех десятков этносов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Все они немного родственники, хоть и говорят на разных языках.
Съезд Ассоциации КМНСС и ДВ
© Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
Кочевые народы тысячелетиями выживали в суровых условиях Арктики. Теперь их главная задача – не раствориться в процессах глобализации. "Живем большой семьей мы под крылом России. А имя нам дано судьбой: зовут нас коренные…". Съезд Ассоциации КМНСС и ДВ, прошедший в рамках форума, открылся исполнением ее гимна.
Ритуал благопожелания, напутствия старейшин делегатам съезда на родном и русском языках
© Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
Непременный ритуал благопожелания, напутствия старейшин делегатам съезда на родном и русском языках. Одно из них – находить общий язык друг с другом и властью: "исчезновение языков – основная наша проблема. Но давайте скажем спасибо России и русскому языку. Без него мы бы с вами просто не понимали друг друга…".
Участники форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России
© Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
Надежда коренных малых народов и будущее Российского Севера – молодежь. Судьбу языков, культуры и традиционного образа жизни, без которого кочевые народы обречены на вымирание, сегодня вверяют молодым, приобщая их к служению народу.
Концерт с участием национальных творческих коллективов ЯНАО на форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России
© РИА Новости. Карина Ивашко
Концерт с участием национальных творческих коллективов ЯНАО подарил гостям и делегатам форума незабываемые впечатления! Песни и танцы под шаманский бубен, игра на варгане, голосовая имитация птичьих криков и шума ветра завораживают…
Концерт на форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России
© РИА Новости. Карина Ивашко
Представители "больших" народов смогли прикоснуться к удивительному миру наследников кочевых традиций, почувствовать их мистическое единение с природой и связь с землей предков.
Делегаты съезда Ассоциации КМНСС и ДВ
© Фото: Ассоциация КМНСС и ДВ России
О проблемах коренных народов делегаты съезда рассказывали в присутствии губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина, представителей администрации президента РФ и ФАДН. Завершился съезд избранием президента Ассоциации КМНСС и ДВ. Во второй раз им стал депутат Госдумы от ЯНАО Григорий Ледков.
День оленевода, когда народы Крайнего Севера встречают весну
© РИА Новости. Карина Ивашко
Ярким финалом форума стал кочующий праздник – общеямальский День оленевода, которым народы Крайнего Севера встречают весну. Денек выдался не по-мартовски солнечным и теплым для Ямала, но недаром же на форум собрались старейшины и шаманы со всей России…
На сотнях оленьих упряжек жители ямальской тундры съехались в Салехард
© РИА Новости. Карина Ивашко
На сотнях оленьих упряжек жители ямальской тундры съехались в Салехард. В старину в этот праздничный день запасались необходимым перед предстоящим касланием (кочевьем), продавали мясо, рога, одежду и обувь из шкур оленя, а главное, выбирали невест и приглядывались к женихам.
Жители ямальской тундры съехались в Салехард
© Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
В тундре свои законы "красоты" и свой "расчет": в цене тот парень, что ловчее всех забрасывает тынзян на хорей, дольше всех может прыгать через нарты, быстрее всех мчится на оленьей упряжке.
Гонки на оленьих упряжках в Салехарде
© Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
Иные женщины, впрочем, не уступают мужчинам в мастерстве "вождения". В этом году в гонках на оленьих упряжках состязались более 130 мужчин и женщин. Но главный козырь хранительниц очага на празднике оленевода – рукоделие. Тундровые кутюрье выставляют здесь свои творения на конкурсы женской и детской одежды, мужских поясов и красоты оленьих упряжек.
Ярмарка в День оленевода в Салехарде
© РИА Новости. Карина Ивашко
Помимо оленьих шкур, рогов, унтов, кис (высоких мужских меховых сапог), на ярмарке в День оленевода можно было купить шкуры лисы и росомахи, самодельные украшения, оленину, рыбу, птицу, ягоды и орехи.
Ярмарка в День оленевода в Салехарде
© РИА Новости. Карина Ивашко
Если гостей Ямала на праздничной ярмарке привлекают товары народного промысла, то хозяйки тундры тянутся к тканям. Однотонные здесь не в чести, в ходу - исключительно ткани «веселых» расцветок.
Ярмарка в День оленевода в Салехарде
© РИА Новости. Карина Ивашко
Еще до выхода на подиум "моделей" осаждают желающие сделать фото на память.
Ребенок спит в расшитой ягушке
© РИА Новости. Карина Ивашко
Малышка спит в расшитой ягушке перед выходом на "подиум".
Мальчик в малице на ярмарке в День оленевода в Салехарде
© РИА Новости. Карина Ивашко
Мальчонка в малице похож на олененка. Так и было задумано когда-то его древними "модельерами"-предками.
День оленевода в Салехарде
© РИА Новости. Карина Ивашко
Олень для жителей тундры – это всё, смысл жизни. Пища, жилище, одежда, средство передвижения и заработка. Рога, как известно, тоже пользуются спросом. Как раз сейчас у оленей линька: большинство уже без рогов. А среди тех, кто еще с рогами, встречаются и однорогие.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин празднует День оленевода
© Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин тоже празднует День оленевода. «Истинные хозяева тундры – это они, оленеводы. И их надо защищать, потому что кочевые народы – это очень хрупкий мир», - убежден глава округа.
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"Нам исторически повезло: видимо, из-за того, что в советское время была экспансия нефтегазового комплекса на территорию Ямало-Ненецкого округа, и очень большая нагрузка легла на него, тогдашнее руководство, а это мои учителя, создали тот фундамент, на котором мы продолжаем работать. Уже есть алгоритм решений, который, возможно, действительно нужно тиражировать. Наверное, для каждой территории арктической — там, где проживают коренные жители, будет своя специфика", — прокомментировал РИА Новости губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

Он выразил уверенность, что в ближайшее время многое изменится в ситуации на законодательном уровне.

"Четыре года назад, на 7-м форуме я рассказывал об идеях и планах, связанных с развитием транспортной инфраструктуры, которая обеспечила бы доставку важных грузов в самые отдаленные точки региона. О принципах экологических приоритетов при строительстве и эксплуатации. Сегодня я рад сообщить, что, несмотря на экономические трудности, наши идеи заработали. И предметом особой гордости для нас стало снижение смертности и увеличение рождаемости среди коренных народов. Мы очень часто встречаемся с губернаторами регионов, где все эти проблемы стоят остро. Чтобы эти задачи сегодня решить, к ним нужно подойти комплексно и системно — на уровне федерального законодательства", — пояснил глава округа.

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