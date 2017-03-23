Форум коренных малочисленных народов в Салехарде собрал около 500 делегатов

САЛЕХАРД, 23 мар — РИА Новости, Карина Ивашко. Около 500 представителей чукчей, селькупов, ханты, манси, ненцев, эвенов, эвенков, долганов и еще нескольких десятков северных народов из России и других стран стали делегатами открывшегося в четверг в столице Ямала 8-го Международного форума по развитию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Помимо представителей региональных ассоциаций малочисленных народов из Якутии, Карелии, Хакасии, Тывы, Югры и других северных районов России, в ЯНАО прибыли делегаты Секретариата коренных народов Арктического совета, Ассоциации "Оленеводы мира" и Международного центра оленеводства. На форуме обсуждаются вопросы взаимодействия регионов в рамках деятельности таких организаций, как Северный Форум, Арктический совет, Университет Арктики, а также Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Особое внимание уделяется вопросам северного оленеводства, сохранения традиционных отраслей хозяйствования, мерам по обеспечению доступа к земельным, лесным и водным биоресурсам, вопросам регулирования деятельности общин коренных малочисленных народов и ответственному природопользованию.

"Форум проходит в очень активной, живой форме, люди ставят острые вопросы и это для нас важно — знать, какие проблемы есть на территориях. Сегодня мы хотим показать лучшие практики по сохранению коренных малочисленных народов на примере Ямало-Ненецкого округа. С этой точки зрения значение подобных площадок огромно. Неслучайно, приветствие форуму направил президент России Владимир Путин, потому что мы понимаем, что этим народам, проживающим в труднейших природных условиях, необходимы особое внимание и забота. И эта забота является приоритетной для государственной национальной стратегии. Она прописала в основных документах, в Конституции. Конечно, мы будем делать все, чтобы обеспечить на деле эти гарантии", — сказал журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.

По его словам, Салехард выбран местом проведения форума, поскольку Ямало-Ненецкий округ служит примером удачной реализации законодательных и иных инициатив в отношении коренных малочисленных народов.

"Нам исторически повезло: видимо, из-за того, что в советское время была экспансия нефтегазового комплекса на территорию Ямало-Ненецкого округа, и очень большая нагрузка легла на него, тогдашнее руководство, а это мои учителя, создали тот фундамент, на котором мы продолжаем работать. Уже есть алгоритм решений, который, возможно, действительно нужно тиражировать. Наверное, для каждой территории арктической — там, где проживают коренные жители, будет своя специфика", — прокомментировал РИА Новости губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

Он выразил уверенность, что в ближайшее время многое изменится в ситуации на законодательном уровне.

"Четыре года назад, на 7-м форуме я рассказывал об идеях и планах, связанных с развитием транспортной инфраструктуры, которая обеспечила бы доставку важных грузов в самые отдаленные точки региона. О принципах экологических приоритетов при строительстве и эксплуатации. Сегодня я рад сообщить, что, несмотря на экономические трудности, наши идеи заработали. И предметом особой гордости для нас стало снижение смертности и увеличение рождаемости среди коренных народов. Мы очень часто встречаемся с губернаторами регионов, где все эти проблемы стоят остро. Чтобы эти задачи сегодня решить, к ним нужно подойти комплексно и системно — на уровне федерального законодательства", — пояснил глава округа.

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