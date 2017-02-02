Власти Еврейской АО потребовали отозвать решение "Водоканала"

ХАБАРОВСК, 2 фев — РИА Новости. Власти Еврейской автономной области потребовали отозвать решение МУП "Водоканал" Биробиджана о выставлении счетов за поверхностные стоки от выпавших осадков, которые необходимо оплачивать с этого года, сообщает правительство региона.
Отмечается, что по поручению губернатора области Александра Левинталя в Биробиджане прошло экстренное совещание по поводу введения новых коммунальных платежей.
"То, что сделано, недопустимо. Все договоры, которые направлены учреждениям, необходимо немедленно отозвать. Прямое поручение губернатора мэру города Биробиджана Евгению Коростелеву — в течение двух недель представить комплексный план оздоровления финансовой ситуации "Водоканала". Деятельность мэрии города в этом направлении будет строго контролироваться, чтобы впредь при принятии подобных решений в первую очередь учитывалась их объективность, мнение населения, они подвергались обсуждению", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Алексея Куренкова.
Отмечается, что решение о введении новых платежей на водоотведение неорганизованного сброса поверхностных сточных вод для учреждений Биробиджана не было согласовано с мэрией областного центра и стало для учреждений, уже сверставших свои бюджеты, неприятной новостью.