Лукодром и курорт вошли в план комплексного развития Забайкалья

КРАСНОЯРСК, 2 фев — РИА Новости. Социально значимые объекты наряду с экономическими разработками вошли в проекты комплексного плана социально-экономического развития Забайкалья, обсуждение которого состоялось на площадке Минэкономразвития РФ, сообщил РИА Новости вице-премьер края — министр экономического развития региона Сергея Новиченко.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин по инициативе главы региона Натальи Ждановой поручил федеральному правительству в срок до 1 мая 2017 года утвердить комплексный план социально-экономического развития Забайкальского края. План будет действовать до 2030 года. В настоящее время правительство региона совместно с учеными, предпринимателями и общественностью работает над созданием документа.

По словам Новиченко, в консультациях, помимо специалистов федерального ведомства, приняли участие представители Центра изучения общественного мнения. В настоящее время работа над документом находится на подготовительной стадии.

"Основная задача на этом этапе — проработка в первоочередном порядке наиболее значимых мероприятий, имеющих стратегическое значение для развития региона и конкурентных преимуществ Забайкальского края", — отметил вице-премьер.

В проектный план вошло большинство мероприятий, формирующихся вокруг экономических проектов, которые реализуются либо планируется реализовать на территории Забайкалья.

"Но учитывая, что план носит название комплексный, было принято решение: помимо проектов экономической направленности в проект плана включить мероприятия социального характера. Основная ключевая позиция заключается в том, что эти мероприятия должны показывать наш регион, как уникальную территорию. В число таких мероприятий был включен лукодром. И мы имеем право претендовать на этот объект, который может стать объектом федерального значения, поскольку большинство спортсменов олимпийской сборной по стрельбе из лука — это наши земляки", — сказал Новиченко.

По данным властей региона, в список социальных мероприятий также включен биатлонный центр, "ряд мероприятий, касающихся сферы здравоохранения, например, проект "Курорт "Дарасун" предлагается как рекреационный проект федерального уровня".

Изначально, разработчиками документа в его основу были включены пять направлений развития региона — сельское хозяйство, горнорудное производство, леспромышленный комплекс, туризм и инфраструктура.