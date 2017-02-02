Лукодром и курорт вошли в план комплексного развития Забайкалья

КРАСНОЯРСК, 2 фев — РИА Новости. Социально значимые объекты наряду с экономическими разработками вошли в проекты комплексного плана социально-экономического развития Забайкалья, обсуждение которого состоялось на площадке Минэкономразвития РФ, сообщил РИА Новости вице-премьер края — министр экономического развития региона Сергея Новиченко.
По словам Новиченко, в консультациях, помимо специалистов федерального ведомства, приняли участие представители Центра изучения общественного мнения. В настоящее время работа над документом находится на подготовительной стадии.
"Основная задача на этом этапе — проработка в первоочередном порядке наиболее значимых мероприятий, имеющих стратегическое значение для развития региона и конкурентных преимуществ Забайкальского края", — отметил вице-премьер.
В проектный план вошло большинство мероприятий, формирующихся вокруг экономических проектов, которые реализуются либо планируется реализовать на территории Забайкалья.
По данным властей региона, в список социальных мероприятий также включен биатлонный центр, "ряд мероприятий, касающихся сферы здравоохранения, например, проект "Курорт "Дарасун" предлагается как рекреационный проект федерального уровня".
Изначально, разработчиками документа в его основу были включены пять направлений развития региона — сельское хозяйство, горнорудное производство, леспромышленный комплекс, туризм и инфраструктура.