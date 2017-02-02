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Общество

Саратовское село протестует против попыток разграбить памятник культуры

02:4802.02.2017
(обновлено: 03:29 02.02.2017)
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Лютеранский храм в селе Липовка, Энгельсский район, Саратовская область
© Фото: Мария Игнатова

САРАТОВ, 2 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Общероссийский народный фронт приступил к проверке коллективного обращения около жителей села Липовка Энгельсского района Саратовской области, пожаловавшихся на попытку неизвестных снять колокол с немецкой кирхи 1906 года постройки. К проверке ситуации вокруг памятника культуры подключилось областное управление по охране культурного наследия.

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© РИА Новости. Алексей Даничев
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Как сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе регионального штаба ОНФ, жители Липовки обратились в ОНФ за поддержкой в деле сохранения объекта культурного наследия регионального значения — лютеранской кирхи с уникальным колоколом. По словам собеседницы агентства, под коллективным обращением на шести листах стоят подписи около ста человек.

"20 января 2017 года в 9.30… без разрешительных документов (неизвестные) пытались снять колокол с немецкой кирхи, построенной в 1906 году и которая является памятником культурного наследия регионального значения. После вмешательства жителей … они бежали из села, но заявляют о своем намерении снять колокол", — говорится в обращении жителей села, копия которого имеется в распоряжении агентства.

Жители просят защитить их конституционные права и не допустить возможного нарушения федерального закона об охране памятников культурного наследия. Аналогичное обращение они направили в прокуратуру области.

В пресс-службе областной прокуратуры подтвердили РИА Новости, что обращение было зарегистрировано в ведомстве 27 января, а 1 февраля, согласно инструкции, направлено для изучения в прокуратуру Энгельса.

Пресс-служба регионального управления по охране культурного наследия сообщила, что здание кирхи в селе Липовка действительно является объектом культурного наследия регионального значения "Церковь лютеранская филиальная, XIX век".

"В данный момент управлением устанавливается собственник здания, а также выясняется, проводились ли работы на памятнике и их правомерность… В случае выявления нарушений законодательства управлением по охране объектов культурного наследия будут приняты соответствующие меры", — говорится в сообщении ведомства, поступившем в среду РИА Новости.

Как уточнили в пресс-службе регионального штаба ОНФ, член Совета Федерации, сопредседатель саратовского регионального штаба ОНФ Людмила Бокова в четверг вместе с жителями и представителями профильных ведомств на месте будут разбираться в ситуации вокруг лютеранской кирхи.

"Мы приглашали министерство культуры, мы приглашали управление по охране культурного наследия. В принципе они подтвердили, что они завтра будут. Плюс администрация Энгельсского района… Все, кто заинтересован в сохранении культурного наследия, все будут", — сказала собеседница агентства.

В управлении по охране культурного наследия области пояснили, что выезд специалиста ведомства запланирован на четверг в Липовку "в целях уточнения ситуации и фиксации особенностей объекта".

Начальник управления информации администрации Энгельсского района Наталья Федотова сообщила РИА Новости, что вопросом относительно ситуации с кирхой в Липовке занимается начальник управление по обеспечению взаимодействия с органами местного самоуправления поселений Вячеслав Мясников и предложила обратиться к нему за комментариями. Однако связаться с Мясниковым в среду не удалось.

Один из жителей села Липовка на условиях анонимности рассказал РИА Новости, что якобы местные власти сами путаются в объяснениях, с чем связано решение снять уникальный колокол с немецкой кирхи.

"То объясняют, что он упадет, разобьется… То объясняют, что якобы по инициативе местных жителей, что он мешает своим звоном. Но он не звонит даже в сильный ветер", — сказал собеседник агентства, отметив, что были и другие версии.

Здание министерства культуры РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Вильф
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По его словам, жители опасаются, что колокол может просто исчезнуть после того, как его снимут с кирхи, поэтому жители готовы дежурить, чтобы не допустить этого.

Он также добавил, что немецкая кирха находится на въезде в село и является его одной из основных достопримечательностей и туристическим объектом.

По данным районной администрации на 1 января текущего года, в Липовке проживают 1052 человека.

Село с момента своего основания в 1766 году являлось немецким поселением, однако практически все его жители в 1941 году были депортированы по указу президиума Верховного совета СССР от 28 августа 1941 года "О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья". Лютеранская кирха в Липовке, которая входила в бывшую Автономную Советскую Социалистическую Республику Немцев Поволжья (АССРНП), сохранилась, но является нефункционирующей.

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