В Росгвардии не планируют увеличивать срок действия лицензии на оружие

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Срок действия лицензии на гражданское или охотничье оружие увеличивать с пяти лет до десяти лет в Росгвардии пока не собираются, несмотря на слухи, которые ходят в интернете, запрещать "травматику" — тем более, рассказал в интервью "Российской газете" начальник Главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии генерал-майор полиции Леонид Веденов.

"Все инициативы Рогвардии опираются на компетентную аналитическую работу, а не на личные оценки и желания самопровозглашенных оружейных экспертов и фанатов стрельбы. Гражданское оружие непосредственно упоминается в конституции, и для ограничения права на него требуются очень веские основания. Ни статистика, ни тенденции вооруженной преступности их, как видите, не дают. Поэтому у Росгвардии нет повода не только выдвигать, но даже обсуждать подобные предложения", — рассказал в интервью Веденов.

По его словам, Росгвардия фиксирует объективное положение дел, касающееся увеличения срока действия разрешений на хранение и ношения оружия, и оснований для изменений нынешней ситуации нет.

"Суть в том, что, раз получив право на оружие, практически все россияне намерены пользоваться им пожизненно. Поэтому заявления о продлении разрешений подаются ими в безусловном режиме. Однако вопрос вовсе не сводится к тому, чтобы сделать эту процедуру более редкой. Ведь закон требует представления медицинской документации не реже раза в 5 лет, а владельцы оружия самообороны с той же периодичностью должны проходить проверку необходимых знаний и навыков. И об отмене этих законоположений речи, разумеется, нет", — отметил Веденов.