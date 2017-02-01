Заммэра Москвы считает перевод онкобольницы №62 в бюджетный статус законным

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что перевод московской онкологической больницы № 62 из автономного статуса в бюджетный происходил в рамках закона.

"Никакого конфликта между мэрией и 62-й больницей нет", — сказал он.

По его словам, одна из проблем связана с тем, что у главного врача этой больницы закончилось действие контракта и московский департамент здравоохранения и главный врач этой больницы Анатолий Махсон не достигли соглашения о его продлении этого контракта.

Печатников добавил, что другой проблемой стал перевод больницы в бюджетный статус из автономного, также он подчеркнул, что по 83-му Федеральному Закону тип учреждения определяется учредителем.