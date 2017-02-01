Объем перевозок МЦК в ближайшие годы увеличится на 50%, считает Собянин
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие годы объем перевозок на Московском центральном кольце (МЦК) увеличится еще как минимум на 50%.
Движение по Московскому центральному кольцу было запущено в сентябре 2016 года. Пассажирам доступна 31 станция — 14 пересадок на метро и шесть пересадок на поезда пригородного сообщения. Ранее сообщалось, что к 2020 году по прогнозам МЦК будет перевозить до 300 миллионов человек в год.
"Сегодня уже более 300 тысяч москвичей ежедневно пользуются этим кольцом… Надеюсь, что в ближайшие годы объем перевозок увеличится еще как минимум на 50%", — сказал Собянин в среду в ходе церемонии вручения наград Москвы группе руководителей и работников подрядных организаций, внесших большой личный вклад в реализацию проекта строительства МЦК.
Торжественная церемония прошла в Белом зале столичной мэрии на Тверской улице. Среди награжденных – начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов, генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев, генеральный директор АО "Объединенная энергетическая компания" Андрей Майоров, генеральный директор АО "Мосводоканал" Александр Пономаренко, а также руководители, специалисты и работники ОАО "РЖД", ОАО "РЖДстрой", АО "МКЖД", ГУП "Мосводосток" и ПАО "МГТС".
Помимо благодарности и благодарственных писем мэра, на церемонии в Белом зале были присвоены звания "Почетный строитель города Москвы" и "Почетный работник транспорта и связи города Москвы".
Бесшумно и быстро: открылось Московское центральное кольцо
Как обещают власти Москвы, на пересадку потребуются считанные минуты. На 11 станциях МЦК для этого не надо будет выходить на улицу, а на 17 станциях сделают надземные стеклянные переходы.
Мэрия обещает пассажирам бесплатный проезд на протяжении первого месяца работы кольца.
По кольцу будут курсировать 100 пар поездов "Ласточка". В часы пик интервал движения не превысит шести минут, в остальное время – 11-15 минут. Проехать все кольцо получится за час с четвертью. Планируется, что к 2025 году МЦК будет перевозить до 300 миллионов человек в год.
С новым маршрутом ознакомился президент России Владимир Путин. Компанию ему составили мэр Москвы Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозеров и министр транспорта Максим Соколов.
В беседе со столичным градоначальником Путин отметил бесшумность новых поездов при достаточно быстрой скорости. От одной станции до другой поезд домчал президента менее чем за четыре минуты.
Строится и подземное кольцо, которое будет интегрировано и с МЦК, и с радиусом метро. По словам Собянина, это "мегапроект", который дорого стоит, но без него пассажирский транспорт "точно остановится".
Эксперты не ожидают, что пересадочный контур сразу благоприятно повлияет на дорожную ситуацию в столице. По их прогнозам, жителям и бизнесу еще предстоит привыкнуть с проекту, в транспортную систему пересадочное кольцо окончательно войдет не раньше 2020 года.
Трехметровая буква "М" у входа в транспортно-пересадочный узел "Лужники" Московского центрального кольца в Москве.
Аналитики рынка недвижимости полагают, что от появления МЦК в целом выиграют такие районы, как Бескудниковский, Метрогородок, Нижегородский, Коптево, Хорошево-Мневники. Особенно повезет жителям районов Южнопортовый и Печатники, где станция "Волгоградская" снизит нагрузку на Таганско-Краснопресненскую ветку метро.
По словам координатора "Синих Ведерок" Петра Шкуматова, преимуществом МЦК станет состав "Ласточек", поездов более комфортных, нежели те, что ходят под землей.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева) и заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов на церемонии официального запуска пассажирского движения по Московскому центральному кольцу.