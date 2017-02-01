Объем перевозок МЦК в ближайшие годы увеличится на 50%, считает Собянин

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие годы объем перевозок на Московском центральном кольце (МЦК) увеличится еще как минимум на 50%.

Движение по Московскому центральному кольцу было запущено в сентябре 2016 года. Пассажирам доступна 31 станция — 14 пересадок на метро и шесть пересадок на поезда пригородного сообщения. Ранее сообщалось, что к 2020 году по прогнозам МЦК будет перевозить до 300 миллионов человек в год.

"Сегодня уже более 300 тысяч москвичей ежедневно пользуются этим кольцом… Надеюсь, что в ближайшие годы объем перевозок увеличится еще как минимум на 50%", — сказал Собянин в среду в ходе церемонии вручения наград Москвы группе руководителей и работников подрядных организаций, внесших большой личный вклад в реализацию проекта строительства МЦК.

Торжественная церемония прошла в Белом зале столичной мэрии на Тверской улице. Среди награжденных – начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов, генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев, генеральный директор АО "Объединенная энергетическая компания" Андрей Майоров, генеральный директор АО "Мосводоканал" Александр Пономаренко, а также руководители, специалисты и работники ОАО "РЖД", ОАО "РЖДстрой", АО "МКЖД", ГУП "Мосводосток" и ПАО "МГТС".

Помимо благодарности и благодарственных писем мэра, на церемонии в Белом зале были присвоены звания "Почетный строитель города Москвы" и "Почетный работник транспорта и связи города Москвы".