В семье Дель не делили детей на родных и приемных, заявил адвокат

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Классового разделения родных и находившихся под опекой детей в многодетной семье Дель из Зеленограда не было, заявил в Зеленоградском суде адвокат семьи Иван Павлов.

Ранее сообщалось, что 10 января работники детского сада обнаружили на теле ребенка следы побоев, которые, с его слов, нанес ему отец. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение. Впоследствии сотрудники органов опеки и попечительства Москвы изъяли из семьи Дель 10 детей.

СМИ также сообщили, что в многодетной семье Дель имела место сегрегация. По данным СМИ, восемь приемных детей подвергались особым ограничениям — находившимся под опекой разрешалось принимать душ только один раз в неделю, им отвели отдельный туалет и закрыли доступ в некоторые комнаты в квартире.

"Не было сегрегации, это все ложь. Были даже слухи, что было два туалета в семье, — это ложь. В семье Дель был один туалет", — сказал адвокат в Зеленоградском суде Москвы, где в среду проходит подготовка к рассмотрению административного иска супругов Дель, оспоривших расторжение с ними договора опеки.

Он также опроверг информацию, что дети недоедали и ходили в одежде не по размеру. Кроме того, адвокат утверждает, что "эту операцию (по изъятию детей — ред.) готовили, и не один день"

По словам адвоката, сегодня административные ответчики предоставили документы, которые обосновывают изъятие детей из семьи, в которых около 700 листов.