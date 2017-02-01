Власти Москвы изучат вопрос о выдаче абонементов на парковку в двух зонах

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Власти Москвы изучат вопрос о предоставлении парковочных разрешений для двух зон города, сообщил руководитель московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Жители Москвы могут получить бесплатное резидентное разрешение на парковку в своем районе с 20.00 до 08.00 или приобрести круглосуточное резидентное разрешение, стоимость которого составляет 3 тысячи рублей в год. Разрешение парковаться в любом месте города стоит 300 тысяч рублей в год, однако пока нет выгодного для москвичей тарифа, которые хотели бы парковаться на постоянной основе в двух местах – например, дома и у работы,

"Мы изучим этот вопрос", — ответил в эфире радиостанции "Говорит Москва" Ликсутов на вопрос ведущего о том, возможно ли в Москве запустить абонемент на две парковые зоны для удобства его жителей.

Плату за парковку в Москве ввели в ноябре 2013 года. Власти столицы последовательно расширяют территорию платной парковки в городе и повышают цены за стоянку автомобилей и их эвакуацию в случае нарушения правил. Так, в декабре 2015 года зоны платной парковки появились еще на 291 участке улиц Москвы, с 26 декабря 2016 года платные парковки заработали еще на 206 улицах Москвы. Как ранее пояснили в департаменте транспорта, точечное расширение парковочного пространства коснется только 4% (206 улиц) от общего числа улиц города — это очаги ДТП и места наибольшего скопления автомобилей.

Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, количество машин в центре российской столицы снизилось почти на 25%. Мэр отметил, что элемент расширения парковочного пространства всегда вызывает серьезную дискуссию среди жителей города, однако без администрирования парковок регулировать движение в столице практически невозможно. По информации московских властей, в столице также сократилось количество аварий — на 46%, если сравнивать показатели 2016 и 2010 годов, хотя территория города в 2012-м увеличилась почти в 2,5 раза, а количество зарегистрированных машин возросло на 1 миллион автомобилей.