Кузнецова: нужен четкий алгоритм принятия решений об изъятии детей из семьи

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с приемными родителями в редакции "Российской газеты" заявила, что необходим четкий алгоритм действий по проверке семей и принятии решения об изъятии детей.

"Нужен четкий алгоритм действий для тех, кто приходит проверять семьи, и принимает решения об изъятии детей", — приводит ее слова газета.

По ее словам, "мы должны внимательно разобраться во всех проблемных случаях и написать себе для начала дорожную карту — как мы, защитники детей и семьи, будем действовать. Кузнецова отметила, что "сама процедура отобрания детей у нас бесчеловечна".

"Мы должны также выработать четкие критерии, не позволяющие изымать детей по надуманным поводам. Надо задуматься и об алгоритме возвращения детей в невиноватые семьи, попавшие под излишнюю придирчивость контролирующих органов", — отметила детский омбудсмен.

После того, как в январе на теле одного из приемных детей супругов Дель работники детского сада обнаружили следы побоев, из семьи забрали всех приемных 10 детей. Впоследствии двое из них были переданы бабушке. Договоры об опеке над еще восемью детьми были расторгнуты. Зеленоградский суд Москвы 8 февраля в закрытом режиме рассмотрит иск семьи Дель, которая оспаривает расторжение с ними договоров опеки.