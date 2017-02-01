В Москве за январь закрыли 37 пунктов приема ставок

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Борцы с запрещенными азартными играми в январе провели 18 контрольных мероприятий в Москве, закрыто 37 пунктов приема ставок букмекерских контор, заведено шесть уголовных дел, сообщает московский департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В целях борьбы с запрещенными азартными играми в январе текущего года проведено 18 контрольных мероприятий. Закрыт подпольный покерный клуб, функционировавший в квартире на улице Космонавтов, а также залы игровых автоматов в нежилом здании в Костомаровском переулке и в квартире на Комсомольском проспекте. Пресечено 12 случаев проведения незаконных азартных игр, замаскированных под прием ставок на спорт. Из нелегальных игорных заведений изъято и передано на временное хранение в помещения, подобранные префектурами административных округов, 280 единиц игрового оборудования", — говорится в сообщении.

По данным столичных властей, всего в Москве за январь закрыто 37 пунктов приема ставок букмекерских контор, в частности, прекращена работа пунктов приема ставок в жилых домах, демонтировано строение, в котором располагался игровой клуб на 9-й Парковой улице.

"В отношении организаторов противоправной деятельности возбуждено шесть уголовных дел", — отмечается в сообщении.