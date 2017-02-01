При грамотном сопровождении семье Дель можно было помочь, считает Кузнецова

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что семье Дель, у которой изъяли 10 приемных детей, можно было своевременно помочь при должном внимании со стороны органов опеки.

После того, как в январе на теле одного из приемных детей супругов Дель работники детского сада обнаружили следы побоев, из семьи забрали всех приемных 10 детей. Впоследствии двое из них были переданы бабушке. Договоры об опеке над еще восемью детьми были расторгнуты. Зеленоградский суд Москвы 8 февраля в закрытом режиме рассмотрит иск семьи Дель, которая оспаривает расторжение с ними договоров опеки.

"Если бы этой семье вовремя была бы оказана помощь и дано грамотное сопровождение, она бы могла сохраниться как хорошая приемная семья", — сказала Кузнецова на встрече с родителями в редакции "Российской газеты", слова омбудсмена приводит издание.

Ранее Кузнецова заявила, что выступала "за воссоединение этой семьи до тех пор, пока не начала работать прокуратура", поскольку не знает, какие материалы сейчас там находятся, и добавила, что готова предоставить семье Дель защиту, если это понадобится.