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Общество

Россияне стали чаще ощущать тревогу от теленовостей, показал опрос

18:0701.02.2017
(обновлено: 21:10 01.02.2017)
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Просмотр телевизора. Архивное фото
© Fotolia/ steheap

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Телевидение остается самым популярным источником информации, ровно половина россиян, прежде всего, обращаются именно к этому виду СМИ, при этом во время просмотра новостных выпусков россияне чаще испытывают тревогу и раздражение, нежели какие-то положительные эмоции, а политические ток-шоу и вовсе оставляют ощущение опустошения, следует из результатов исследования, проведенного центром социального проектирования "Платформа".

Телецентр Останкино в Москве
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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В среду "Платформа" представила исследование о российском политическом ТВ, основанное на серии экспертных интервью, а также опросах населения, в которых приняли участие 1,6 тысячи респондентов.

Если говорить об общественном мнении, то 50% участников массового опроса по всей стране сказали, что в первую очередь из всех источников информации обратятся к телевидению при крупном политическом событии, которое может затронуть их лично. Около четверти опрошенных (26%) выбрали бы в этом случае интернет-сайт, 6% назвали газету; еще 6% сказали, что не обратились бы ни к одному СМИ.

Говоря о том, какие чувства возникают при просмотре новостных программ на телеканалах, респонденты чаще всего называли тревогу и беспокойство (37%), раздражение (24%); положительные эмоции возникают, как видно из результатов опроса, вдвое реже: чувство доверия испытывают 12% опрошенных, чувство оптимизма, стабильности, уверенности — 11%. Равнодушие при просмотре новостей характерно для 7% респондентов, а на настроение 18% новостные выпуски на ТВ никак не влияют.

Авторы исследования приходят к выводу, что часть аудитории не выносит из просмотра тех политических смыслов, которые власть хотела бы транслировать гражданам; другая часть телезрителей испытывает "эффект выталкивания" и отворачиваются от ТВ совсем.

Горожане на набережной Сочи. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Даничев
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При этом "если социальная составляющая эфира пробуждает беспокойство, то вовлеченность в "политическую" составляющую (как она подается до сих пор) не сопровождается усвоением хотя бы минимального набора политических смыслов и ценностей", отмечают в "Платформе" — и зритель после просмотра оказывается максимально далек от актуальных проблем страны.

Политические ток-шоу как один из жанров вызывают основную массу критики; во многом именно с них критика переносится на новостные выпуски, уточняют авторы исследования. Респонденты в числе негативных характеристик политических ток-шоу называют клишированные оценки, участие одних и тех же лиц; опрошенные также отмечают, что во время просмотра "не происходит прироста информации, только эмоции" и "вне зависимости от контента, присутствует ощущение опустошения".

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Общество
Обсуждение
6 пользователей оставили 6 комментариев
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  • alex2010mel
    Я встревожен, читая эту новость
    18:48
    01.02.2017
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  • Alex Snake
    Какие страхи? От чего? От того, что КрымТрампнаш? От того, что в Украине всё плохо, а Америка с долларом скоро развалятся? От скорого снятия санкций и радости, что санкции нам на пользу?? От чего должны быть страхи??? Помощь Сирии, Донбассу и всем, кроме самих россиян должна вызывать страх?? А больше ничего в новостях и не показывают...
    18:57
    01.02.2017
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  • Сашка
    Угу. Было бы разумно уменьшить волну репортажей про войны, санкции, и другие негативные явления.
    Если на человека все время валить тяжелые новости, то он твердо на ногах долго не выстоит и постоянно будет пребывать в тревожном состоянии.
    20:00
    01.02.2017
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  • prolapc
    "зритель после просмотра оказывается максимально далек от политических проблем страны"
    Это не зритель далек от политических проблем, а политики далеки от проблем страны и народа, и пропагандирующие взгляд политиков СМИ лишь увеличивают это расстояние, вызывая раздражение.
    Политические ток-шоу-это демонстрация как нельзя вести себя-все кричат, перебивают друг друга, не дают закончить мысль выступающему, в т.ч. ведущие , гнустная картинка.
    Раздражение вызывают выдаваемые за заботу о народе новшества , вся суть которых к обязанности населения оплачивать содержание ещё каких нибудь организаций, а объявленные цели как обычно остаются нереализованными. Убедить народ в том, что им будет лучше от того, что им будет хуже-нереальная задача.
    20:32
    01.02.2017
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  • Сергей Морозов
    4 года назад подарил свой телевизор. 2 недели страдал от телевизионного похмелья, потом отпустило.
    И ни разу не пожалел. Рекламы нет. Фильмы, передачи, новости - все только то, что хочу смотреть я, а не то, что хочет показать мне Эрнст.
    И никакой тревоги )))
    21:48
    01.02.2017
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  • Richard Din
    Согласен, эти туповатые обсуждения не оставляют ничего, кроме недоумения и чувства пустоты. Сплошная ругань, базар-вокзал, ничего понять невозможно почти. Не знаю кто их и смотрит, но почему-то они, как плесень, расползлись по нескольким каналам.
    Вообще телевизор превратился в настоящий зомбоящик, информационный поп-корн. Почти не видно развивающих передач об искусстве, культуре, науке, философии, кроме специальных каналов. Вместо этого смесь голливудских боевиков с рекламой.
    А ведь телевидение может развивать, образовывать, учить жизни в современных условиях, напоминать о духовных ценностях.
    22:25
    01.02.2017
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