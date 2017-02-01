Россияне стали чаще ощущать тревогу от теленовостей, показал опрос

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Телевидение остается самым популярным источником информации, ровно половина россиян, прежде всего, обращаются именно к этому виду СМИ, при этом во время просмотра новостных выпусков россияне чаще испытывают тревогу и раздражение, нежели какие-то положительные эмоции, а политические ток-шоу и вовсе оставляют ощущение опустошения, следует из результатов исследования, проведенного центром социального проектирования "Платформа".

В среду "Платформа" представила исследование о российском политическом ТВ, основанное на серии экспертных интервью, а также опросах населения, в которых приняли участие 1,6 тысячи респондентов.

Если говорить об общественном мнении, то 50% участников массового опроса по всей стране сказали, что в первую очередь из всех источников информации обратятся к телевидению при крупном политическом событии, которое может затронуть их лично. Около четверти опрошенных (26%) выбрали бы в этом случае интернет-сайт, 6% назвали газету; еще 6% сказали, что не обратились бы ни к одному СМИ.

Говоря о том, какие чувства возникают при просмотре новостных программ на телеканалах, респонденты чаще всего называли тревогу и беспокойство (37%), раздражение (24%); положительные эмоции возникают, как видно из результатов опроса, вдвое реже: чувство доверия испытывают 12% опрошенных, чувство оптимизма, стабильности, уверенности — 11%. Равнодушие при просмотре новостей характерно для 7% респондентов, а на настроение 18% новостные выпуски на ТВ никак не влияют.

Авторы исследования приходят к выводу, что часть аудитории не выносит из просмотра тех политических смыслов, которые власть хотела бы транслировать гражданам; другая часть телезрителей испытывает "эффект выталкивания" и отворачиваются от ТВ совсем.

При этом "если социальная составляющая эфира пробуждает беспокойство, то вовлеченность в "политическую" составляющую (как она подается до сих пор) не сопровождается усвоением хотя бы минимального набора политических смыслов и ценностей", отмечают в "Платформе" — и зритель после просмотра оказывается максимально далек от актуальных проблем страны.

Политические ток-шоу как один из жанров вызывают основную массу критики; во многом именно с них критика переносится на новостные выпуски, уточняют авторы исследования. Респонденты в числе негативных характеристик политических ток-шоу называют клишированные оценки, участие одних и тех же лиц; опрошенные также отмечают, что во время просмотра "не происходит прироста информации, только эмоции" и "вне зависимости от контента, присутствует ощущение опустошения".