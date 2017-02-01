В Новгородской области почти 30 классов приостановили учебу из-за гриппа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Учебный процесс в 29 классах десяти школ Новгородской области приостановлен из-за распространения гриппа и ОРВИ, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"По данным мониторинга на 4-й календарной неделе 2017 года (с 23 по 29 января) на территории Новгородской области сохраняется небольшой рост заболеваемости относительно предыдущей недели (на 9%), без превышения эпидемических порогов среди совокупного населения. При этом отмечается превышение эпидемических порогов среди отдельных возрастных групп: среди детей до 2-х лет – на 14,6% и среди детей 7-14 лет – на 5,6%", — говорится в сообщении.

В регионе за прошедшую неделю зарегистрировано 4708 случаев гриппа и ОРВИ. В медицинские организации области госпитализировано 48 больных гриппом и ОРВИ. По данным лабораторного мониторинга преобладали вирусы гриппа А(Н3N2).

"Основное число заболевших гриппом и ОРВИ ежегодно регистрируется среди детского населения. В целях недопущения распространения случаев заболеваний применяют меры по разобщению учащихся – приостановление образовательного и или воспитательного процессов. Так, по состоянию на 31 января на территории Новгородской области приостановлен образовательный процесс в 29-ти классах в 10-ти школах Великого Новгорода, Валдайского, Окуловского и Чудовского районов", — отмечает ведомство.