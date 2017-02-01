Трутнев поручил Минсельхозу помочь пострадавшим от тайфуна в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил завершить работу по восстановлению дорог и оказать помощь со стороны министерства сельского хозяйства жителям Приморья, пострадавшим от тайфуна "Лайонрок".

"В основном вся работа завершена. Но мы собирались, чтобы обсудить оставшиеся проблемы. Надо еще позаниматься дорогами, особенно в летний период, надо завершить работу по выплатам на приобретение нового жилья. Есть вопросы с возмещением уже произведенных затрат на медицинские препараты. Это надо решить. Но в основном весь необходимый объем работ выполнен. У нас возникли вопросы к министерству сельского хозяйства. Сегодня с министром поговорили, чтобы они необходимую помощь людям оказали", — сказал Трутнев журналистам.

Тайфун "Лайонрок" в августе прошлого года обрушил на Приморье за несколько дней трехмесячную норму осадков, затем по краю в начале сентября ударил тайфун "Намтеун". В результате было подтоплено 170 населенных пунктов в 27 районах Приморья, а начало учебного года перенесли в 65 школах. В Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, он действовал до 2 октября. Режим ЧС регионального уровня сняли в конце декабря.