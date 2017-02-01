В центре Москвы на Масленицу откроют более 30 точек по продаже блинов

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Фестиваль "Московская Масленица" пройдет в столице 17-26 февраля, для горожан в центре города будут работать более 30 точек по продаже блинов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Всего в центре будет более 30 точек по продаже блинов. Кроме того, для гостей проведут кулинарные мастер-классы, организуют хороводы и традиционные славянские масленичные забавы. Украсят площадки многочисленные фигуры соломенных Маслениц, восьмиметровая ледяная Масленица и карусели в виде дымковских игрушек", — говорится в сообщении.

Масленица — традиционный славянский праздник, который отмечается в России перед началом Великого поста. По традиции в Масленицу пекут блины, устраивают застолья, а также сжигают чучело, провожая зиму. Масленица относится к числу праздников, составляющих подвижную часть календаря. Срок ее проведения зависит от даты главного христианского праздника — Пасхи. В 2017 году праздник будет отмечаться с 20 по 26 февраля.