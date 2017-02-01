В Приморье завершились выплаты пострадавшим от тайфуна

ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Выплаты пострадавшим от тайфуна "Лайонрок" в Приморье, на которые направлено около 1,3 миллиарда рублей, в целом завершены, сообщил в среду на совещании во Владивостоке полпред президент РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Общая протяженность разрушенных дорог составила более 540 километров. Выделялись средства из федерального и краевого бюджета. В настоящее время основные спасательные и неотложные мероприятия завершены, обеспечен проезд по дорогам, в штатном режиме проходит отопительный сезон. Всего из бюджетов всех уровней направлено 1,3 млрд рублей для выплат более чем 52 тысячам человек.. Единовременная матпомощь оказана 39 тысячам граждан, 4 тысячам – финансовая помощь за частичную утрату имущества", — сказал Трутнев.

По его словам, выплаты гражданам в целом завершены. Продолжается работа по судебным решениям и по предоставлению субсидий на приобретение нового жилья. "Признаны 432 помещения не подлежащими восстановлению, 432 семьям выданы свидетельства, 189 уже подобрали жилье, 72 договора оплачены", — добавил Трутнев.

Тайфун "Лайонрок" в августе прошлого года обрушил на Приморье за несколько дней трехмесячную норму осадков, затем по краю в начале сентября ударил тайфун "Намтеун". В результате было подтоплено 170 населенных пунктов в 27 районах Приморья, а начало учебного года перенесли в 65 школах. В Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, он действовал до 2 октября. Режим ЧС регионального уровня сняли в конце декабря.