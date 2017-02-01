В Биробиджане с учреждений стали брать плату за стоки от дождя

ХАБАРОВСК, 1 фев – РИА Новости. "Водоканал" в Биробиджане с 2017 года включил в счета городских учреждений отведение стоков, которые образуются после дождя и таяния снега, в среднем платежи за услуги водоотведения вырастут на 22 тысячи рублей в год, сообщил РИА Новости замдиректора предприятия Иван Белов.

"МУП "Водоканал" с 2017 года начал брать в расчет поверхностные сточные воды — это дождевые, талые, грунтовые и поливомоечные. Это абсолютно законно, вопрос регулируется федеральным законом о водоснабжении и водоотведении №416, и еще рядом документов. Методику расчета определяет приказ Минстроя РФ. Закон вышел в 2013 году, мы же начинаем его применять только с этого года", — сказал Белов.

По его словам, нововведение коснется всех юридических лиц, имеющих земельные участки. Размер оплаты определяется либо по приборам учета сточных вод, либо по утвержденной методике расчета. "Мы просчитали вчера 77 бюджетных организаций, которые перезаключили договоры, в среднем их платежи за услуги водоотведения вырастут на 22 тысячи рублей в год" — сказал Белов.

Он пояснил, что "Водоканал" несет затраты, связанные с очисткой поверхностных сточных вод – электроэнергия, работа КНС, оплата за негативное воздействие на окружающую среду. Эти расходы предприятию никто не компенсирует.

"В прошлом году общие убытки "Водоканала", в том числе и затраты на очистку поверхностных вод, составили около 30 миллионов рублей. Мы просчитали, что только перезаключившие с нами договор организации, внесут плату за эту услугу в размере около двух миллионов рублей. И они пойдут на компенсацию расходов, связанных с откачкой и очисткой сточных вод", — сказал собеседник.

Он уточнил, что такую же плату берет "Водоканал" Санкт-Петербурга и ряд других городов России.