Украина представила символ Евровидения-2017, который изрядно позабавил многих пользователей соцсетей — некоторым он напомнил круассан, другие увидели в нем сходство с косой Юлии Тимошенко. Однако это не первый случай, когда кропотливая работа дизайнеров становится объектом насмешек. Самые неудачные логотипы — в подборке РИА Новости.
"Я дизайнер, я так вижу": логотипы, которые подняли на смех
- Ну а где про логотип московского Метро?01:2201.02.20176
- На личинку опарыша похож логотип укропов, а ещё на какашку01:4801.02.20173
- гражданин Российской федерации в ответ пользователю xeph9i_bc9ika9i(показатьскрыть)xeph9i_bc9ika9i, как говорят в своём глазу бревно не видно в чужом соринку замечаем .02:0701.02.20170
- Не мешайте евреям: Дизайнерам, Ватманам и Кульманам зарабатывать на жизнь..))03:4801.02.20176
- Еще бы прокомментировали, что ЭТО обозначает?04:5801.02.20171
- Логотип Эстонии, конечно, это что-то с чем-то. Я бы такой по гораздо более сходной цене нарисовал)08:5101.02.20170
- в ответ пользователю (показатьскрыть)