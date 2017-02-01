"Я дизайнер, я так вижу": логотипы, которые подняли на смех

Украина представила символ Евровидения-2017, который изрядно позабавил многих пользователей соцсетей — некоторым он напомнил круассан, другие увидели в нем сходство с косой Юлии Тимошенко. Однако это не первый случай, когда кропотливая работа дизайнеров становится объектом насмешек. Самые неудачные логотипы — в подборке РИА Новости.