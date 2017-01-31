Аксенов предложил повышать тарифы на ЖКХ только с ростом доходов населения

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что тарифы на услуги ЖКХ в регионе могут повышаться, но постепенно и только с учетом роста доходов населения.

"Тарифы должны повышаться до экономически обоснованного уровня, однако делать это надо постепенно, одновременно с ростом доходов населения, с тем чтобы не было никаких перегибов", — заявил Аксенов во время рабочей встречи с председателем госкомитета по ценам и тарифам республики Ниной Зотович.

Глава Крыма поручил сформировать предложения и оценить эффект с точки зрения целесообразности.

"Если глобальных потерь для бюджета республики не будет, давайте с такими предложениями обратимся в федеральное правительство", — подчеркнул Аксенов.

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