В Нижнем Новгороде почти половину школ закрыли из-за эпидемии ОРВИ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области закрыло почти половину школ Нижнего Новгорода из-за эпидемии гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), сообщила администрация города.

"Заболеваемость детей гриппом и ОРВИ в городе сейчас находится на пике. По данным на 31 января учебный процесс приостановлен полностью в 90 школах из 167, также закрыто 456 классов в 23 школах. Также полностью закрыты 6 дошкольных учреждений и 44 группы в 21 детском саду", — говорится в сообщении.

Карантин продлится от 7 до 10 дней, но не исключено, что будет принято решение о продлении карантинных мероприятий. Для предотвращения распространения инфекций в образовательных организациях проводится генеральная уборка с помощью дезинфицирующих средств, используются лампы рециркуляции воздуха и бактерицидные лампы. Отменена кабинетная система — ученики не переходят из класса в класс, а учителя приходят к ним. Кроме того, введен запрет на проведение в детских садах и школах развлекательных, спортивных и массовых мероприятий.