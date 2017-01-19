В ОП хотят создать закон о поддержке нематериального культурного наследия

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Член Общественной палаты (ОП) РФ Елена Сутормина считает, что пришло время для создания федерального закона поддержке нематериального культурного наследия.

"Я считаю, что время пришло, многие поддерживают, чтобы вышел федеральный закон о поддержке нематериального культурного наследия. Надо еще его сформулировать", — сказала Сутормина РИА Новости.

Эта тема, со слов общественницы, будет обсуждаться на круглом столе ОП РФ в ближайшее время. Сутормина пояснила, что речь идет о необходимости государственной поддержки фольклорных ансамблей, творческих народных объединений и так других подобных организаций.

В Общественной палате РФ в четверг стартовал культурно-просветительский форум "Веков связующая нить". Участниками мероприятия стали общественные, политические и культурные деятели страны, представители диаспор. На форуме поднимаются такие проблемы, как сохранение культурного наследия, преемственность поколений, положение старшего поколения в обществе, а также проблемы межкультурного сотрудничества разных народов и государств.