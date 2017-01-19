Катки во всех парках Москвы будут бесплатными для студентов в Татьянин день

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Московские студенты, которые учатся на дневном или вечернем отделениях, смогут бесплатно покататься на катках в столичных парках в Татьянин день, 25 января, сообщила пресс-служба "Мосгорпарка".

Для входа на каток необходимо предоставить студенческий билет, а девушки с именем Татьяна получат скидку в 50% на прокат коньков при предъявлении паспорта.

Акция пройдет в 17 московских парках, в их числе Сокольники, "Эрмитаж" и Парк Горького.

На катке в саду "Эрмитаж" 25 января с 18.00 до 21.00 пройдут конкурсы, розыгрыши призов и дискотека. В Саду имени Баумана с 18.00 до 22.00 на катке будет диджей-сет. В Таганском парке в этот день будет бесплатный прокат коньков для тех, кто закрыл последнюю сессию на "отлично", также в парке разыграют билеты в "Панда-парк".

Все Татьяны 25 января с 11.00 до 20.00 смогут взять в бесплатную аренду тюбинги, зимние велосипеды, снежные бластеры и лыжи в "Кузьминках".

Ранее сообщалось, что в Парке Горького Татьянам будут бесплатно делать прически и макияж, а 28 января для студентов устроят специальный квест в Нескучном саду.