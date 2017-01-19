Управделами президента подтвердило строительство нового корпуса ЦКБ

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Управление делами президента России подтвердило строительство нового корпуса Центральной клинической больницы в Москве.

"Да, действительно, строится новый корпус ЦКБ", — заявила РИА Новости пресс-секретарь управделами Елена Крылова.

Ранее появилась информация о якобы планах по строительству на территории ЦКБ отдельной клиники для обслуживания президента РФ и высокопоставленных чиновников. Крылова заявила, что ЦКБ является режимным объектом.

"Центральная клиническая больница с поликлиникой является основной клинической базой и учебно-научным центром управделами президента РФ, а также флагманом передовой кремлевской медицины, что позволяет развивать уникальные медицинские технологии и поддерживать квалификацию наших специалистов на высочайшем уровне", — добавила пресс-секретарь управделами.