Зюганов назвал провокационным вопрос о захоронении тела Ленина

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал провокационным вопрос о захоронении тела Владимира Ленина.

"Я не ожидал от вас очередного провокационного вопроса. Он накануне дня памяти Ленина звучит абсолютно провокационно, тем более на государственном телевидении… Ленина захоронили по решению высшего верхнего органа власти нашей страны. Его захоронили по православных канонам, захоронение склепах — это традиция православная. Я видел Илью Муромца, захороненного в Киево-Печерской лавре, видел его мощи, видел тоже, где родственники Пушкина и Кутузова в Псково-Печерской лавре", — сказал Зюганов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, не пора ли захоронить тело Ленина.

"Что касается решения о его захоронении, оно было подтверждено всеми без исключения субъектами нашей страны той эпохи. Что касается попытки решения этого вопроса, он решен — исторически, правово решен полностью", — отметил он.

По мнению Зюганова, "те, кто без конца муссируют эту тему, мягко говоря, провокаторы".