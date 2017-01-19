Британский журналист рассказал о работе над фильмом о Докторе Лизе

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Британский журналист Грэм Филлипс сообщил РИА Новости, что планирует завершить работу над фильмом о погибшей в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем главе фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке, известной как Доктор Лиза, через две недели.

© Фото: АГН "Москва"/ Андрей Любимов Наша Лиза

"Максимально быстро надо делать и максимально качественно, чтобы получился настоящий в ее честь памятный материал. Конечно, тяжело, но сделаем. Через две недели, может", — сказал Филлипс.

Он также сообщил, что фильм будет опубликован на его канале в YouTube.

По словам Филлипса, в фильм войдут видеоматериалы о судьбе и работе Глинки, а целью проекта станет передать масштаб ее достижений.

"Буду работать, как Доктор Лиза работала, а она до последнего работала", — добавил журналист.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, двое федеральных госслужащих, девять представителей российских телевизионных компаний и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь", член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Елизавета Глинка. Доктор Лиза везла в Сирию гуманитарный груз, в котором были в основном медикаменты для госпиталя Тишрин в Латакии.

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Елизавета Глинка была врачом-реаниматологом, специалистом паллиативной медицины. Благотворительный фонд "Справедливая помощь" был основан ею для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, эвакуации больных и раненых детей. Многих детей с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения. За это время сотни маленьких пациентов смогли благодаря ее помощи получить необходимое лечение.