Британский журналист рассказал о работе над фильмом о Докторе Лизе

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Британский журналист Грэм Филлипс сообщил РИА Новости, что планирует завершить работу над фильмом о погибшей в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем главе фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке, известной как Доктор Лиза, через две недели.
"Максимально быстро надо делать и максимально качественно, чтобы получился настоящий в ее честь памятный материал. Конечно, тяжело, но сделаем. Через две недели, может", — сказал Филлипс.
Он также сообщил, что фильм будет опубликован на его канале в YouTube.
По словам Филлипса, в фильм войдут видеоматериалы о судьбе и работе Глинки, а целью проекта станет передать масштаб ее достижений.
Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, двое федеральных госслужащих, девять представителей российских телевизионных компаний и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь", член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Елизавета Глинка. Доктор Лиза везла в Сирию гуманитарный груз, в котором были в основном медикаменты для госпиталя Тишрин в Латакии.