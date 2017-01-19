В Москве ожидаются пробки в 7 баллов
16:2019.01.2017
(обновлено: 18:16 19.01.2017)
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. В Москве в ближайшие часы ожидается ухудшение погодных условий, в связи с чем загруженность дорог в столице может достигнуть 7 баллов, сообщает пресс-служба московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
В Москве в период с 15.00 19 января до 06.00 20 января ожидается снег, местами умеренный, метель и усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду, на дорогах возможно образование гололедицы.
Московские морозы
Новый год в столичном регионе начался с погодных рекордов. В субботу из-за сильных морозов в Москве был объявлен "оранжевый" уровень опасности.
Все образовательные учреждения Москвы 9 января начнут свою работу после праздников в обычном режиме, несмотря на сильные морозы. Родители учащихся начальной школы (1-4 класс) вправе сами принять решение о посещении их детьми учебных занятий.
В ночь на воскресенье температура в Московской области пересекла отметку в минус 36 градусов.
Морозы сохранятся в Москве в ближайшие сутки, но уже во вторник потеплеет до —8 градусов, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".
Во вторник погода будет меняться, и регион окажется на южной периферии циклона, отмечают синоптики.
Клубы пара от московской ТЭЦ-20.
Вид на главное здание МГУ на Воробьевых горах с Пушкинской набережной.
Занятия на свежем воздухе для школьников всех возрастов в понедельник будут отменены.
Работники городских служб убирают снег и наледь на Пушкинской набережной в Москве.
В одном из парков Москвы.
Из-за морозов многие москвичи не смогли завести свои автомобили.
У проруби в Большом Садовом пруду на территории парка Сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева в Москве.
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Рождественская ночь в московском регионе побила 120-летний рекорд мороза. На ВДНХ столбик термометра опустился до —29,9 градусов, а в области до —33,4 градуса.
На улице Москвы в морозный день.
Рыбак на Большом Садовом пруду на территории парка Сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева в Москве.
У строящегося храма Сретения Господня в Жулебино.
Парковка на площади Васильевский спуск в Москве.
Утром в понедельник термометры в столице показывали 28-29 градусов ниже нуля.
Речной трамвай на Москва-реке в морозный день.
"Ухудшение погодных условий может негативно отразиться на дорожной ситуации в вечерний час пик. Ожидается, что загруженность столичных дорог составит 6-7 баллов", — говорится в сообщении ЦОДД в четверг.
Так, возможны затруднения в движении по направлению в область, а именно на Варшавском, Каширском и Щелковском шоссе, Проспекте Мира и шоссе Энтузиастов. Кроме того, осложнения прогнозируются на МКАД, Третьем транспортном и Садовом кольцах.
"Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации просим автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах и, по возможности, для передвижения по городу пользоваться общественным городским транспортом", — обратились в центре к автомобилистам.
Водителям необходимо помнить о соблюдении правил дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений.