Хочешь, я отдам все песни: сэр Пол и другие музыканты, лишившиеся музыки

Брат на брата

Пол Маккартни судится с музыкальным издательством Sony/ATV: бывший участник группы The Beatles пытается вернуть права на свои песни. Оказалось, в 1960-е годы он и Джон Леннон передали права некоторые из написанных ими композиций различным музыкальным издательствам. Часть из них, в том числе Hey Jude и Let It Be, позднее были выкуплены Майклом Джексоном. РИА Новости вспомнили, кому еще из музыкантов не принадлежат права на их песни.

Семейные узы в мире шоу-бизнеса, увы, значат мало. История знает несколько примеров, когда братья с одной на двоих карьерой спустя десятилетия начинали судиться за авторские права на песни. Пример тому – Галлахеры и Самойловы.

Вадим и Глеб Самойловы играли на одной сцене 22 года. Однако в 2010 после нескольких конфликтов они заявили о распаде. Оба занялись своими проектами: Глеб возглавил The Matrixx, Вадим посвятил себя общественной деятельности и начал работать над сольной программой.

Братья договорились, что не будут исполнять песни "Агаты" по отдельности. После серии ностальгических концертов в феврале 2015 года они помирились и сняли ограничения: Глеб добавил в репертуар своей группы старые песни, а Вадим отправился в гастрольный тур с программой "Агата Кристи. Все хиты".

На этом история не завершилась. Вскоре Самойлов-младший обвинил брата в хищении гонорара за совместные концерты, а через год подал на него в суд. Глеб потребовал запретить Вадиму исполнять его песни. Судья иск отклонил, заявив, что у братьев смежные права на композиции.

История братьев Галлахеров похожа. Ноэл и Лиам основали Oasis в 1991 году. Впоследствии группа стала одной из самых коммерчески успешных в эпоху 1990-х. Безусловным лидером был Ноэл, он написал большинство песен, играл на гитаре и продюсировал.

В течение 18 лет группа выпустила семь студийных альбомов, каждый из которых получил мультиплатиновый статус. Но в августе 2009 года Ноэл заявил, что не может находиться с Лиамом на одной сцене и объявил об уходе из группы. Oasis прекратил свое существование.

Галлахеры принялись "делить имущество": они старались переманить музыкантов группы в свои новые проекты и решали вопросы авторского права.

Через несколько лет Лиам намекнул, что хочет возродить Oasis, но Ноэм лишь бросил в ответ, что "заплатил бы за то, чтобы посмотреть, как они справляются без него".

Шансов на примирение нет: братья по-прежнему не общаются и не появляются на одних и тех же мероприятиях.

Бизнес после смерти

Права на хиты умерших музыкантов – это золотая жила. Как правило, они достаются родственникам артистов, но те не всегда способны достойно распорядиться наследием. Частые громкие истории лишь подтверждают это.

© Fotobank.ru/Getty Images/ Frank Micelotta Музыкант Курт Кобейн во время концерта MTV Unplugged в Нью-Йорке

После смерти лидера группы Nirvana Курта Кобейна в 1994 права на его песни и на имя перешли к Кортни Лав, супруге музыканта. Она потрепала немало нервов бывшим участникам коллектива: например, добилась судебного запрета на выпуск сборника раритетных записей.

Судебная тяжба длилась год, в итоге диск выпустили. Но Кортни сложно назвать бережливой: в 2012 году она обменяла право на использование имени Курта Кобейна на кредит в размере 2,75 миллиона долларов. Правами на произведения Кобейна сейчас владеет компания Primary Wave Music.

В апреле 2016 года скоропостижно скончался певец Принс. Не прошло и недели, как его сестра Тайка Нельсон обратилась в суд с просьбой назначить управляющего наследством.

Дело в том, что музыкант не оставил завещания, и женщина претендует на большую часть его активов. Тяжбы между родственниками Принса еще идут, но известно, что музыкант и продюсер Джей Зи уже предложил Тайке Нельсон несколько десятков миллионов долларов за права на неизданное наследие артиста.

Наследники Виктора Цоя передали права на его творчество компании "Музыкальное право". В прошлом году та судилась с социальной сетью "Вконтакте", но подробности иска держались в тайне.

До этого компания проиграла иск о взыскании с Первого канала 300 тысяч рублей за использование песни Цоя "Кукушка" в телешоу "Голос". Но не все песни музыканта принадлежат им: в 2011 году известный бизнесмен Олег Тиньков купил право на песню "Дальше действовать будем мы". Планировалось, что композиция будет звучать в рекламе его компании, а ее название станет слоганом.

Народное достояние?

Зачастую запутанные ситуации складываются с правами на песни, которые у всех на слуху и авторы которых малоизвестны. Например, суд только в 2015 году позволил свободно использовать самую популярную англоязычную песню Happy Birthday to You, написанную сестрами Хилл в 1893.

Ранее права на нее принадлежали Warner/Chappell. Создатели документального фильма о композиции, вынужденные заплатить за ее использование 1,5 тысячи долларов. Однако посчитали, что деньги с них взяли неправомерно и подали на компанию в суд.

Документалисты утверждали, что авторские права на песню должны были уже истечь, а Warner/Chappell в действительности владеет лишь правом на фортепианную аранжировку песни 1935 года. Судья оказался на стороне истцов и удовлетворил иск.