Эксперт: предотвратить случаи, подобные трагедии в Братске, невозможно

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Действенных механизмов, способных предотвратить случаи, подобные произошедшему в Братске, где женщина заявила об убийстве двух своих детей, на сегодняшний день в российском законодательстве не существует, а родственники, которые не являются врачами-психиатрами, вряд ли смогли бы распознать угрозу ухудшения ее здоровья, рассказала РИА Новости врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Виталина Бурова.

Ранее СК Иркутской области сообщил, что утром 19 января в полицию города Братска поступил телефонный звонок от 31-летней женщины. Она сообщила, что убила своих детей. В квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела девочки 2011 года рождения и мальчика 2015 года рождения. По данному факту СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетних). Причина смерти детей будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Женщина ранее обращалась за консультацией к психиатру, но на учете в службе опеки и попечительства семья не состояла, так как считалась вполне благополучной.

"Если женщина не говорила вслух о своем желании совершить суицид или расширенный суицид, когда человек убивает кого-то и себя, или гомицид, это когда (убивают) кого-то, то поводов родственникам, которые не являются ни психиатрами, ни психологами, ни психотерапевтами, показать ее врачу-психиатру не добровольно как бы и нет. То есть это действительно очень тяжелый случай, несчастный случай, очень жалко, что так случилось, но, по большому счету, у нас сейчас нет действенных механизмов, чтобы быть застрахованными от подобных случаев", — сказала Бурова.

Врач мог рассказать о заболевании родственникам



Она пояснила, что проблема заключается в той системе здравоохранения, касательно психиатрии, которая сейчас существует, так как после введения "закона о психиатрической помощи" исчезло такое понятие, как учет.

Теперь, согласно этому закону, человек может быть освидетельствован психиатром либо добровольно, либо если его состояние является опасным для себя или окружающих, либо сам он не способен удовлетворять свои жизненные потребности, либо будет нанесен существенный вред его здоровью, если он будет оставлен без психиатрической помощи.

"Предположим, что женщина до этого никогда не попадала в поле зрения психиатра, тогда это вообще никак нельзя было предотвратить. Если попадала, то в идеале, врач-психиатр мог бы рассказать ей и ее близким родственникам о её заболевании, о его возможных вариантах течения и необходимом лечении, а также о профилактических мерах, и о том, на что стоит обращать внимание, если вдруг её состояние начнет ухудшаться. Существуют так называемые психообразовательные программы, которые проводят врачи-психиатры с родственниками пациентов", — сказала она.

Нехватка литературы



Эксперт также отметила, что в России практически нет литературы, способной помочь страдающим психическими заболеваниями и их родственникам.

"Одна из фармацевтических компаний выпустила подобные брошюры несколько лет назад очень маленьким тиражом. И это действительно такая ниша, которую было бы здорово заполнить, потому что, по большому счету, в Европе и Америке очень много литературы опубликовано для родственников и для самих пациентов о том, что делать, какие варианты помощи существуют и так далее. У нас же это незаполненная ниша", — сказала Бурова.