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Общество

В СФ поддержали Минздрав в решении создать антитабачную концепцию

14:5819.01.2017
(обновлено: 14:59 19.01.2017)
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Продажа сигарет. Архивное фото
© Fotolia/ DoraZett

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что поддерживает решение Минздрава РФ о создании антитабачной концепции до 2022 года, отметив, что комитет готов работать уже над официальным материалом документа.

Нужно ли ужесточать "антитабачный" закон в России?
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Нужно ли ужесточать "антитабачный" закон в России?

  • 20.9%

    Да, я бы вообще запретил(а) продажу сигарет

  • 22.3%

    Нет, оставьте курильщиков в покое

  • 18.9%

    Нужно повышать акцизы на табак и запрещать курение во всех общественных местах

  • 37.9%

    Не надо ничего ужесточать, эффективнее рекламировать здоровый образ жизни
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Министерство финансов России не поддержало подготовленный Минздравом проект антитабачной концепции до 2022 года из-за несогласия с предложенным в документе повышением ставок акцизов на сигареты и дополнительными налогами, пишет газета "Известия" со ссылкой на ведомство.

"Я поддерживаю усилия министерства здравоохранения в написании концепции следующего этапа для нашей страны, этот этап обозначен, недостатком, наверное, работы на этот период времени является то, что пока, наверное, это только является черновиком, он ещё даже не вывешен на сайте министерства здравоохранения. Это означает, что это один из вариантов, и я допускаю, что к моменту официального опубликования, как и положено, на сайте министерства здравоохранения будет вывешен другой публичный материал, который естественно мы будем изучать, над ним работать", — сказал Рязанский журналистам в ходе пресс-конференции "Антитабачная концепция Минздрава: что ожидает курильщиков?"

Работа мясного цеха. Архивное фото
© РИА Новости. Егор Еремов
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В Совфеде поддерживают предложения по ограничению рекламы чипсов и колбасы
При этом отметил, что в черновом варианте концепции есть много спорных моментов, например, в вопросе ограничения доступности табачных изделий для родившихся после 2015 года (и после достижения ими совершеннолетия). "Я так понимаю, философски написано по-другому, что люди, рождённые после этого времени, за счёт тех мероприятий, которые будут проведены до 2022, они уже сами придут к такому состоянию дел, когда необходимости в том, чтобы их убеждать уже не будет", — сказал Рязанский. По его словам, спорным также являются и вопросы финансово-экономического раздела.

Сигарета на фоне черепа. Архивное фото
© Fotolia/ stokkete
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Рязанский напомнил, что действующий антитабачный закон уже дал свои результаты. "И, как политик, я естественно, поддерживаю усилия министерства здравоохранения по привитию нам этой культуры здорового образа жизни", — пояснил Рязанский.

В начале января Минздрав сообщил о ряде мер, предусмотренных проектом антитабачной концепции до 2022 года. В частности, предполагается приравнять электронные сигареты к обычным и расширить перечень мест, где будет запрещено курение. Кроме того, министерство предлагает полностью ограничить доступность табачных изделий для родившихся после 2015 года (и после достижения ими совершеннолетия). Вместе с тем ряд экспертов уже заявили, что последнее предложение противоречит нормам Конституции России.

Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева во вторник заявила журналистам, что Минздрав не получал отрицательных отзывов на проект антитабачной концепции от профильных ведомств — Минтруда и Минобрнауки.

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