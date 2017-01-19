В СФ поддержали Минздрав в решении создать антитабачную концепцию

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что поддерживает решение Минздрава РФ о создании антитабачной концепции до 2022 года, отметив, что комитет готов работать уже над официальным материалом документа.
20.9%Да, я бы вообще запретил(а) продажу сигарет
22.3%Нет, оставьте курильщиков в покое
18.9%Нужно повышать акцизы на табак и запрещать курение во всех общественных местах
37.9%Не надо ничего ужесточать, эффективнее рекламировать здоровый образ жизни
"Я поддерживаю усилия министерства здравоохранения в написании концепции следующего этапа для нашей страны, этот этап обозначен, недостатком, наверное, работы на этот период времени является то, что пока, наверное, это только является черновиком, он ещё даже не вывешен на сайте министерства здравоохранения. Это означает, что это один из вариантов, и я допускаю, что к моменту официального опубликования, как и положено, на сайте министерства здравоохранения будет вывешен другой публичный материал, который естественно мы будем изучать, над ним работать", — сказал Рязанский журналистам в ходе пресс-конференции "Антитабачная концепция Минздрава: что ожидает курильщиков?"
В начале января Минздрав сообщил о ряде мер, предусмотренных проектом антитабачной концепции до 2022 года. В частности, предполагается приравнять электронные сигареты к обычным и расширить перечень мест, где будет запрещено курение. Кроме того, министерство предлагает полностью ограничить доступность табачных изделий для родившихся после 2015 года (и после достижения ими совершеннолетия). Вместе с тем ряд экспертов уже заявили, что последнее предложение противоречит нормам Конституции России.
Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева во вторник заявила журналистам, что Минздрав не получал отрицательных отзывов на проект антитабачной концепции от профильных ведомств — Минтруда и Минобрнауки.