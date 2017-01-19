Омбудсмен в Иркутске предложила смягчить закон о врачебной тайне

ИРКУТСК, 19 янв – РИА Новости. Уполномоченный по защите прав детей в Иркутской области Светлана Семенова в связи с убийством двух детей в Братске, считает, что необходимо вносить изменения в законодательство в части неразглашения врачебной тайны, когда есть угроза чьей-либо безопасности или жизни, сообщила пресс-секретарь омбудсмена.

"Это может быть расширение списка исключений, когда разглашение врачебной тайны допускается. Например, когда у врачей нет сомнения, что диагноз пациента, его состояние могут привести к тяжелым последствиям, смерти детей. Убеждена, что в данном случае ничьи права нарушены не будут, общество только выиграет от такого взаимодействия", — пояснила Семенова.

Действующим законодательством, в частности, статьей 13 №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", определено понятие врачебной тайны. Согласно закону разглашение сведений о состоянии здоровья, диагнозе либо иные сведения, полученные при медицинском обследовании и лечении лиц, не допускается даже после смерти пациента.

Новая редакция закона, регламентирующая врачебную тайну, вступила в силу 1 января 2017 года. Но она не коснулась вышеупомянутых проблем и, по мнению омбудсмена, требует доработки.

Ранее СК области сообщил, что утром 19 января в полицию города Братска поступил телефонный звонок от 31-летней женщины. Она сообщила, что убила своих детей. В квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела девочки 2011 года рождения и мальчика 2015 года рождения. По данному факту СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетних). Причина смерти детей будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Женщина ранее обращалась за консультацией к психиатру, но на учете в службе опеки и попечительства семья не состояла, так как считалась вполне благополучной.

Подобное преступление было совершено в Братске 1 января: СУ СКР также завел уголовное дело по аналогичной уголовной статье. В лесном массиве сотрудники полиции обнаружили мертвым 6-летнего мальчика с признаками насильственной смерти. Выяснилось, что мать ушла с ним на прогулку, с которой вернулась одна. Женщина помещена в больницу, так как у нее имеется психическое расстройство.