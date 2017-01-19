Медведев подписал график выпуска и распределения жилсертификатов

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал график выпуска и распределения жилищных сертификатов в 2017 году; их смогут получить около шести тысяч семей.

Ранее Минстрой РФ сообщил, что в рамках ФЦП "Жилище" планируется предоставить около 5,7 тысячи государственных жилищных сертификатов. В 2016 году по подпрограмме получили жилищные сертификаты 6,19 тысячи человек.

"Я подписал распоряжение правительства, которое утверждает график выпуска и распределения жилищных сертификатов на этот год. Всего планируется выдать около шести тысяч таких сертификатов на общую сумму свыше 11 миллиардов рублей", — заявил Медведев на заседании правительства.

Глава кабмина пояснил, что за счёт жилсертификатов свои жилищные проблемы смогут улучшить "те, кто пострадал в результате различного рода чрезвычайных ситуаций, катастроф, вынужденные переселенцы, гражданин, которые выезжают из районов Крайнего Севера".