В Москве в начале будущей недели ожидают плюсовую температуру

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Градусники покажут положительную температуру в Москве в начале новой недели, в выходные также будет теплее обычного при сильном ветре, сообщает Гидрометцентр России.

"В столичном регионе в ближайшую пятидневку погода будет более теплой, чем в среднем многолетнем (значении температуры — ред). В выходные в Москве теплее, чем обычно, но ветрено. В начале новой недели станет теплее. Пройдет небольшой снег, ночами температура будет понижаться до минус 7-2 градуса, днем прогнозируется минус 4 – плюс 1", – говорится в сообщении.

По данным погодной службы, до начала новой недели температура будет колебаться в пределах, превышающих норму, и аномалия средней температуры составит примерно 7 градусов. Динамичные атмосферные процессы над Европейской Россией отзовутся быстрыми колебаниями атмосферного давления и усилением ветра, в том числе, и в Московской области. На дорогах и тротуарах местами прогнозируется гололедица.

"В пятницу небольшой, местами умеренный снег, метель, в отдельных районах гололед. Ветер западный и северо-западный, 7-12 метров в секунду, местами с порывами ночью 15-20 метров в секунду, днем 13-18 метров в секунду. Ночью и днем в столице минус 3-1 градус, по области минус 6-1 градус", – добавили в Гидрометцентре.

В субботу местами небольшой снег, метель. Ночью в Москве минус 10-8 градусов, по области 13-8. Днем в Москве минус 5-3 градуса, по области 8-3. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-17. В воскресенье ночью без осадков, в Москве минус 10-8 градусов, по области 12-7, местами до 17. Днем местами небольшой снег, метель, в Москве минус 3-1 градусов, по области минус 6-1. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду.

Прогноз погоды >>