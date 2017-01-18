Власти Москвы говорят о нежелании детей из приемной семьи возвращаться

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Почти все дети, которых изъяли из семьи в Зеленограде, не хотят возвращаться к приемным родителям, заявил руководитель столичного департамента социальной защиты Владимир Петросян.

Ранее сообщалось, что 10 января работники детского сада обнаружили на теле малолетнего ребенка следы побоев, которые, с его слов, нанес отец. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. Впоследствии сотрудники органов опеки и попечительства Москвы изъяли из семьи 10 несовершеннолетних детей. Позднее Петросян заявил, что с этой семьей расторгается договор об опеке из-за ненадлежащего исполнения своих обязательств. По факту побоев было возбуждено уголовное дело.

Руководитель департамента рассказал, что в беседах с независимыми психологами дети изъявили желание остаться в центре. "Одна старшая девочка сказала, я вернусь (в семью – ред.) при одном условии, что я не буду там прислугой", — сообщил Петросян журналистам.

Решение о расторжении договора, по его словам, в присутствии экспертной группы сначала озвучили приемной матери, а лишь затем прессе.

"Она спокойно приняла это решение. Ее волновал только вопрос Полины. Эта усыновленная девочка, по нашим данным, постоянно находится на воспитании бабушки в Санкт-Петербурге, что тоже нам непонятно, потому что усыновление за мамой. Будем разговаривать с нашими коллегами из Петербурга", — сказал он, отметив, что сама Полина высказалась за то, чтобы остаться не с матерью, а с бабушкой.

После того как с девочкой побеседуют следователи, над ней временную опеку сможет оформить бабушка. Петросян также рассказал, что многие дети не ходили в школу, вместо этого обучались дистанционно в санкт-петербургской школе, хотя проживали в Зеленограде.

"Сейчас детям нужно отдохнуть от всего, потому что для них это серьезный стресс", — заключил он.