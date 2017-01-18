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Общество

Изъятые из московской семьи дети боялись отца и жаловались на побои

Тема:
Изъятие детей из приемной семьи в Москве (21)
19:2718.01.2017
(обновлено: 19:41 18.01.2017)
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Детская рука. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Дети, изъятые из приемной семьи в Зеленограде, боялись своего отца, некоторые из них жаловались на побои, сообщила ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте (СПЧ) РФ Яна Лантратова после посещения приюта, где сейчас находятся дети.

Детский социально-реабилитационный центр. Архивное фото
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Изъятых в Москве детей могут отдать в новую приемную семью

"Дети действительно боялись своего отца, называли его дядей Мишей, а некоторые из этих детей даже сказали, что им лучше было бы остаться здесь, потому что здесь добрые воспитатели. Мы увидели, что есть определенная задержка в развитии детей и может потребоваться работа квалифицированных психологов, педагогов, логопедов. Мы пришли к единой позиции о том, что до конца доследственных действий детям лучше остаться здесь", — рассказала Лантратова, чьи слова приводятся на официальном сайте СПЧ.

Ранее сообщалось, что 10 января работники детского сада обнаружили на теле ребенка следы побоев, которые, с его слов, нанес ему отец. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. Впоследствии сотрудники органов опеки и попечительства Москвы изъяли из семьи 10 детей.

Дети Светланы Дель
© Фото: инстаграм Светланы Дель
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Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что 10 детей были изъяты в Москве из приемной семьи, некоторые из них ВИЧ-инфицированы. В департаменте труда и социальной защиты Москвы при этом сообщили, что из числа изъятых детей восемь ВИЧ-инфицированных находятся в больнице, двое — в социальной организации. Кроме того, двое старших приемных детей и один родной находятся с мамой дома.

В аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка РИА Новости пояснили, что 8 детей в семье находятся под опекой, 4 — усыновленные, один — родной. Департамент труда и социальной защиты столицы подтвердил факт жестокого обращения в отношении одного из детей.

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