В ОП поддержали инициативу размещать на таре информацию о вреде водки

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Член Общественной палаты (ОП) РФ Султан Хамзаев поддержал инициативу размещать на бутылках водки информацию о вреде ее употребления.

Согласно стратегии по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ), проект которой опубликован на сайте НИЦ профилактической медицины Минздрава РФ, предлагается обязать производителей водки размещать на бутылках информацию о вреде ее употребления.

"Мы обращались с такой инициативой в Минздрав еще в прошлом году. Мы просили их обратить внимание на ту практику, которая есть… Алкоголь — это не типичный продукт, это не хлеб и не масло. Это продукция, которая имеет определенные последствия с точки зрения детоксикации, отравления организма… И потребитель имеет право об этом знать", — заявил Хамзаев РИА Новости.

По словам общественника, опыт с сигаретами показал, что это очень эффективная практика, которая уже принесла свои плоды.