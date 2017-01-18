В Ленинградской области частично восстановили энергоснабжение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Энергоснабжение в городе Волхов Ленинградской области, где днем из-за повреждения кабельной линии без света остались порядка 18 тысяч человек, частично восстановлено, сообщает АО "Ленинградская областная электросетевая компания" (ЛОЭСК).

Аварийное отключение произошло в среду в 15.35 мск. По предварительным данным, причиной аварии стало повреждение кабельной линии 10 кВ на участке от Волховской ГЭС до РП-2. В результате отключения без напряжения осталось 78 трансформаторных подстанций и без электроснабжения порядка 18 тысяч человек. Авария произошла в ремонтной схеме ЛОЭСК.

"В 17.02 электроснабжение было частично восстановлено. Подключено порядка 7000 человек и социально значимые объекты — водозабор и две канализационные насосные станции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте аварии работают ремонтные бригады ЛОЭСК. Подключение остальных потребителей будет осуществляться в оперативном порядке.

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