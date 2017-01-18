Правительство выделило 83 млн рублей на развитие интерната под Воронежем

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Правительство России выделило в бюджет Воронежской области 83 миллиона рублей для "Новохоперского психоневрологического интерната", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В декабре 2015 года в воронежском психоневрологическом интернате в селе Алферовка Новохоперского района произошел пожар. Погибли 23 человека, 23 пациента были госпитализированы в больницы Новохоперска, Борисоглебска и Грибановки. Кроме того, при пожаре получил травму сотрудник МЧС.

"Предоставить в 2017 году из федерального бюджета бюджету Воронежской области субсидию в размере 83 млн рублей на софинансирование капитальных вложений в объект государственной собственности Воронежской области — бюджетное учреждение Воронежской области "Новохоперский психоневрологический интернат", которые осуществляются из бюджета Воронежской области, в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", — говорится в документе.