Под Саратовом устранили аварию, оставившую без воды две тысяч человек

САРАТОВ, 18 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Водоснабжение в городе Аркадак Саратовской области, где в результате аварии на водозаборе с понедельника без воды оставались 2 тысячи жителей, в среду восстановлено, сообщило региональное министерства строительства и ЖКХ.

Ранее прокуратура региона сообщила, что водоснабжение в Аркадаке в понедельник было нарушено в связи с выходом из строя глубинных насосов в подземных скважинах. По данным МЧС, в зону отключения водоснабжения попали 100 двухэтажных домов с населением 2 тысячи человек, а также две школы и детский сад. Губернатор Саратовской области во вторник потребовал в кратчайшие сроки устранить аварию в Аркадаке, где проживают более 12 тысяч человек. Был организован подвоз воды.

"Сегодня около 14.00 началась подача воды в систему водоснабжения города. Вода поступила по все районы города, социальные объекты, школы и садики. В настоящий момент заполнение системы продолжается", — цитирует министерство слова главы Аркадакского района Николая Лунькова.

По данным ведомства, зампред правительства области Александр Буренин на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям потребовал от местных властей вести работы по ликвидации аварии в круглосуточном режиме.

"Необходимое для устранения последствий аварии оборудование и глубинные насосы были доставлены к скважинам. В настоящий момент силами местной коммунальной организации и ГУП СО "Облводоресурс" запущены три насоса, продолжаются работы по замене насоса на еще одной скважине. Устранение аварии в Аркадаке находится под контролем губернатора Саратовской области Валерия Радаева", — говорится в сообщении.

Как уточнила РИА Новости старший помощник прокурора области Татьяна Казаченко, прокурор Аркадакского района на месте лично контролирует ход аварийных работ.