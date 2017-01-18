В Саратове после взрыва в многоэтажке проводят масштабные проверки домов

Взрыв газа в жилом доме в Саратове (45)

САРАТОВ, 18 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура Саратовской области проводит масштабные проверки в многоквартирных домах Ленинского района Саратова на наличие утечек газа после взрыва в многоэтажном доме 11 января, сообщила РИА Новости в среду старший помощник прокурора региона Татьяна Казаченко.

Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел 11 января в одной из квартир шестиэтажного дома по адресу: Московское шоссе, 11. По данным прокуратуры, всего пострадали девять человек, в том числе один скончался. В многоэтажке ведутся восстановительные работы, которые власти обещают завершить до 20 февраля.

"По требованию прокурора области Сергея Филипенко в целях обеспечения безопасности жителей многоквартирных домов организовано обследование газового оборудования жилых домов Ленинского района Саратова, где не все жильцы заключили со специализированными организациями договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, проверки также коснутся домов, где управляющие компании не заключили договор на обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО).

"Даже если в квартиры проверяющих не пустят, то в случае наличия утечек давление в трубах общедомового имущества будет гораздо ниже установленных норм", — отметила Казаченко.

Ранее в ОАО "Саратовгаз" заявили РИА Новости, что, по предварительным данным газовой компании, в квартире, где произошел взрыв, зафиксирована самовольная замена газовой плиты. При этом, как отмечали в компании, хозяин квартиры не заключал договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, хотя был обязан это сделать в силу постановления правительства РФ. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.