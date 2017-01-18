Кучерена рассказал, когда пройдет заседание по делу отказника из Дедовска

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Экстренное заседание двух рабочих групп Общественной палаты (ОП) РФ и Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при губернаторе Московской области по делу найденного на прошлой неделе в Подмосковье ребенка, который был украден из родильного отделения больницы в Дедовске в 2014 году, пройдет в четверг в правительстве региона, сообщил РИА Новости адвокат, член ОП РФ, председатель СПЧ при губернаторе Подмосковья Анатолий Кучерена.

"Принято решение провести завтра экстренное заседание двух рабочих групп при Общественной палате РФ и СПЧ при губернаторе Московской области по найденному ребенку из Дедовска. Вызвано это тем, что на сегодняшний день очень много вопросов в части его дальнейшего пребывания в медицинских учреждениях или "Доме малютки", — сказал Кучерена.

В заседании примут участие в частности уполномоченный по правам ребенка в Московской области, представители прокуратуры, Следственного комитета, органов опеки и попечительства, соцслужб и другие эксперты в области защиты прав детей.

По данным следствия, в 2014 году 40-летняя жительница Красногорского района, потерявшая собственного ребенка, похитила из палаты родильного отделения месячного мальчика, от которого отказалась его биологическая мать. Установить предполагаемую похитительницу удалось по оперативной информации, поступившей в правоохранительные органы. В СК выяснили, что на протяжении двух с лишним лет женщина скрывала от родных биографию ребенка, приняв и воспитывая "отказника" как родного.

Ранее сообщалось, что ребенка направили в больницу для обследования. Подозреваемая в похищении женщина была отпущена из СИЗО под подписку о невыезде, ей запрещено видеться с мальчиком.