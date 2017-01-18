В Московском зоопарке откроют крупнейшую в РФ контактную зону с животными

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Самая большая контактная зона с животными в России появится в детском зоопарке Московского зоопарка после его реконструкции, сообщила в среду журналистам главный архитектор проекта бюро Wohaus, разработавшего концепцию, Белла Филатова.

Она рассказала, что в ходе разработки концепции были проанализированы мировые практики, просчитаны различные параметры, в том числе и человеко-поток.

"В детском зоопарке предусмотрена самая большая в России контактная зона",- также сообщила она, уточнив, что ее площадь составит примерно 1,5 тысячи квадратных метров.

Она отметила, что помимо развлекательной функции детский зоопарк будет иметь еще и важное образовательное значение.

"Ребенок должен уйти из детского зоопарка со знаниями",- сказала она.

Как уточнил замдиректора по зоологической работе зоопарка Михаил Брагин, в данной зоне будут домашние животные — овцы, козы, куры, кролики, гуси, а также парковая лань.

Как рассказала Филатова, зоопарк будет насыщен различными интерактивными моментами и аттракционами, в том числе такими, где ребенок сможет смотреть на мир глазами животных. Кроме того, в числе аттракционов будет специальный батут для коз.