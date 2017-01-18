В Московском зоопарке откроют крупнейшую в РФ контактную зону с животными
15:0418.01.2017
(обновлено: 15:08 18.01.2017)
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Самая большая контактная зона с животными в России появится в детском зоопарке Московского зоопарка после его реконструкции, сообщила в среду журналистам главный архитектор проекта бюро Wohaus, разработавшего концепцию, Белла Филатова.
Она рассказала, что в ходе разработки концепции были проанализированы мировые практики, просчитаны различные параметры, в том числе и человеко-поток.
"В детском зоопарке предусмотрена самая большая в России контактная зона",- также сообщила она, уточнив, что ее площадь составит примерно 1,5 тысячи квадратных метров.
Она отметила, что помимо развлекательной функции детский зоопарк будет иметь еще и важное образовательное значение.
"Ребенок должен уйти из детского зоопарка со знаниями",- сказала она.
Как уточнил замдиректора по зоологической работе зоопарка Михаил Брагин, в данной зоне будут домашние животные — овцы, козы, куры, кролики, гуси, а также парковая лань.
Как рассказала Филатова, зоопарк будет насыщен различными интерактивными моментами и аттракционами, в том числе такими, где ребенок сможет смотреть на мир глазами животных. Кроме того, в числе аттракционов будет специальный батут для коз.
Пополнение в Московском зоопарке: дикдики и их детеныш
Детеныш мини-антилопы дикдик в Московском зоопарке родился впервые.
Малыш появился на свет 8 декабря.
Посмотреть на подрастающую антилопу посетители могут уже сейчас в павильоне "Животные Африки".
Как отметили в зоопарке, детеныш может легко уместиться всеми четырьмя копытцами на мужской ладони. Его вес — всего 600 граммов.
Первые два месяца жизни малыш будет питаться материнским молоком, а после этого постепенно перейдет на взрослый корм. К весне вес дикдика будет сравним с весом взрослого животного — около 1,8 килограмма.
Размеры антилопы дикдик сопоставимы с размерами домашней кошки: рост — 30–40 сантиметров, вес — около шести килограммов.
Теперь в столице живут четыре карликовые антилопы: два самца, самка и новорожденный детеныш. Его пол станет известен через пару месяцев.
Животных с забавным названием привезли в столицу в июне этого года. Парнокопытные уже успели освоиться на новой территории: антилопы дружелюбны с соседями — черными антилопами, охотно идут на контакт с посетителями зоопарка.