В ГД внесли проект, запрещающий работать замглавы больницы после 65 лет

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Депутаты от фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму РФ законопроект, предлагающий установить предельный возраст в 65 лет для замещения должности замруководителя медицинских организаций.

Сейчас в законе не прописаны ограничения по этому поводу.

"Законопроектом предлагается установить предельный возраст для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций. Такие должности могут занимать лица не старше 65 лет независимо от времени заключения с ними трудовых договоров", — говорится в пояснительной записке.

Авторы уточняют, что по достижении указанного возраста такие лица переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации.